配發率5年最高 凱基金股東會通過配息1元

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▲凱基金控今（12）日召開股東常會，通過普通股每股配發現金股利1元，配發率達近5年最高。（圖／凱基金提供）

[NOWNEWS今日新聞] 凱基金控今（12）日召開股東常會，會中通過普通股每股配發現金股利1元，配發率達近5年最高。展望今（2026）年，凱基金認為，台灣在跨國企業AI基礎設施布建、相關硬體需求持續強勁下，出口/輸出仍能維持成長，在整個消費基期偏低下，內需成長率也有望回升，投資方面，AI與半導體投資仍是主力。

去年獲利300.58億元 凱基金配發1元現金股利

凱基金2025年稅後獲利300.58億元，每股盈餘（EPS）1.74元，若排除提列外匯價格變動準備金及歷年一次性的影響因素，年度獲利創下歷史新高，主要子公司壽險、銀行、證券、創投和投信皆展現強勁動能。其中，凱基人壽稅後純益158億元，若排除一次性增提外匯價格變動準備金影響，全年度獲利超過200億元。

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凱基證券掌握資本市場脈動，稅後純益達115億元，為歷史次高；凱基銀行在強勁業務動能帶動下，稅後純益更創下68億元的歷史新高。此外，中華開發資本連續兩年達成百億級別募資成績，凱基投信則持續推出符合投資人需求的 ETF 及主動基金，推升整體資產管理規模突破3100億元，創下歷年新高。

今年以來獲利更展現爆發力

凱基金今年以來獲利更展現爆發力，自結1至5月稅後獲利223.3億元，每股盈餘1.32元，加計FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）股票處分利益，調整後累計獲利達523.29億元，換算每股獲利3.09元，超過去年全年水準，持續創下歷史新高。

至於凱基金子公司凱基人壽在掌握市場脈動得宜下，累計前5月已適時實現股票處分利益近300億元，雖不包含在當期獲利，但直接反應於保留盈餘，仍屬可供分配盈餘的基礎。

展望今年，凱基金認為，在投資方面，AI與半導體投資仍是主力，也將密切關注諸多世界局勢挑戰及趨勢發展，配合政府政策即時因應做好風險管理，並積極擁抱創新與人才，為客戶、股東與社會提供前瞻永續的金融解決方案。

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