配眼鏡噴萬元！他嘆被當盤子 內行曝殘酷真相

近年有視力問題的人口增加，配眼鏡的相關話題也引發關注，一名網友分享到眼鏡行配眼鏡，選擇的是沒有特殊功能的鏡片，搭配鈦金屬鏡框，最後合計花了1萬1000元，事後他向德國蔡司旗艦店詢問，才知以相同價格在蔡司可配到中高等級的鏡片，讓他傻眼，貼文吸引網友熱議，有內行網友指出「你不會想知道成本多低，但我不能說。」

一名男網友近日在Dcard分享，他近視500度、散光250度，去眼鏡行配眼鏡，店家告知因散光度數較高，鏡片需特別訂製，折扣後鏡框價格為4000元、鏡片7000元，共花費1萬1000元，因為鏡片沒有抗藍光，也沒有紫外線變色功能，只是普通功能的鏡片，讓他忍不住懷疑自己被當盤子。

事後男網友到蔡司旗艦店詢問才知道，原來用相同的價格，他應該可以配到「蔡司清銳Max 1.6」等級的鏡片，讓他非常錯愕。根據蔡司官網介紹，蔡司清銳Max 1.6是德國蔡司的一款中高階鏡片，因材料折射率較高，鏡片較薄、較輕，且光學品質更佳，能提供從中央到邊緣都更清晰的視覺表現。

不少網友留言喊，在台灣配眼鏡真的是盤子，「你不會想知道成本多低」、「鏡架、鏡片其實都是暴利」、「如果都是台灣製，真的蠻盤的」、「成本很低卻賣上萬，難怪眼鏡行都不會倒」；但也有網友認為，眼睛很重要，好好檢測，選擇合適的鏡框與鏡片，戴起來舒適比起價格更重要。

另有許多網友留言分享自己「天價眼鏡」，「我眼鏡整副配到好，花了快要3萬」、「高度近視1400度，無散光，選日牌鏡片，最後花了3萬6000元」、「我光買鏡框就花了2萬多」、「我之前也是都破萬，後來乾脆去雷射了」。

