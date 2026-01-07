配眼鏡噴一萬！男列清單求助「被當盤子？」內行揭殘酷真相：這錢不能省

生活中心／王文承報導

隨著科技日新月異，3C產品成為生活不可或缺的工具，但也造成不少人近視，必須配戴眼鏡。一名男子分享，他近視500度、散光250度，配一副眼鏡竟花了一萬元，因此好奇在網路詢問：「眼鏡配到一萬算盤子嗎？」貼文曝光後，引起網友熱議。

男配眼鏡噴一萬疑變盤子？內行揭殘酷真相



一名男網友在網路論壇《Dcard》以「眼鏡配到一萬是盤子嗎」為題發文表示，他近視500度、散光250度，選擇odbo鈦框4000元、Hoya折射率1.6鏡片7000元，皆為折扣後價格。

店家說明，由於散光度數較高，鏡片需訂製，但鏡片並無變色或抗藍光功能，僅為一般透明片。原PO拿到眼鏡後越想越覺得價格偏高，之後到蔡司旗艦店詢問，才發現相同預算似乎可直接升級到蔡司清銳MAX 1.6，因此懷疑自己是否「被當盤子」。

貼文曝光後，引起網友熱烈討論。許多人認為價格偏高，「我高度近視，配日製東海鏡片加日製鏡框，台幣不到七千」、「盤的頂點，眼鏡行感謝你」、「超盤，眼鏡行拿到整副不用500，剩下都是技術費，幫你測度數之類」、「在台灣配眼鏡就是騙腦殘盤子」、「盤到不行」。

不過，也有不少人認為原PO的價格屬於正常甚至偏便宜，「還好吧，眼睛這麼重要，配好一點也是應該的」、「我眼鏡配到3萬」、「我也配一副1萬5到2萬5，後來怎麼配都不滿意就去雷射」、「你上述搭配在市價來說是正常區間」、「其實還好啦，畢竟一副眼鏡好好戴能戴個十年，而且又是天天長時間戴的。鏡片我覺得要用好一點，鏡框隨便」、「每次配都2萬起跳」。

此外，一名驗光師出面平反「暴利」說法，他認為，雖然鏡片、鏡框成本不高，但若配好一副眼鏡，有人可以戴十年，期間保養、鼻墊更換、鏡框調整幾乎大部分店家都不收費，有些店家甚至提供終身免費保養。過去配眼鏡量度數，不需要醫事人員證照，驗光量度也不用收費，但現在幾乎所有專業技術都需要考證照。

