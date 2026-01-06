配眼鏡新制上路！「無證照驗光」最高罰15萬

記者蔣季容／台北報導

即日起尚未取得驗光師資格的業者，無法再提供配眼鏡的服務。（示意圖／翻攝自Pixabay）

民眾配眼鏡注意！攸關全民視力健康的《驗光人員法》10年落日條款今（6）日正式屆滿，即日起尚未取得驗光師資格的業者，無法再提供配眼鏡的服務。衛福部表示，未依法設立驗光所或無證照人員執行驗光業務，將處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

台灣2016年通過《驗光人員法》，並提供10年緩衝期讓相關人員考取執照。新北市驗光師公會理事長黃群宸表示，目前全台約有4000多名驗光師、8000多名驗光生，兩者差別在於驗光師須通過高考，驗光生則為普考。一般配鏡需求由驗光師或驗光生皆可處理；但若屬較為複雜的視覺問題，如雙眼視覺異常、需要低視力輔具等，就須由驗光師來執行。

黃群宸指出，新法公布後，每一年都有考試，過往無相關學歷背景者，大多都已在這10年內補齊證照，尚未取得資格者非常少。對於民眾來說是好事，因驗光是很專業的工作，如今法案上路，驗光資料皆會留存，未來若有爭議都可以要求調閱資料進行確認。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說明，未來一般眼鏡行或鐘錶行若未依法設立「驗光所」，則不得再從事任何驗光行為。針對一般公司或商號登記項目中含「驗光業務」者，自落日條款屆滿翌日起予以廢止。

劉玉菁強調，後續也將要求地方衛生局加強稽查，若發現不具驗光人員資格者擅自執行業務，將依《驗光人員法》第43條規定，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。另外，衛福部也會與相關全聯會合作，輔導會員落實法規。

