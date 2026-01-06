配眼鏡注意！《驗光人員法》緩衝期落日

▲《驗光人員法》的十年緩衝期今（6）日正式屆滿。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 《驗光人員法》的十年緩衝期今（6）日正式屆滿，換言之，台灣驗光產業全面進入國家證照與醫事管理時代。衛福部醫事司表示，未來若未取得驗光人員資格，仍執行驗光業務者，最高可罰15萬。

《驗光人員法》10年落日條款屆滿，改為國家考試證照制。衛福部醫事司副司長劉玉菁提到，《驗光人員法》是105年1月6日公布施行，內容明定驗光人員業務範圍，未來需考試及格、領有證書才可執行驗光業務，違者可處新台幣3萬元以上，15萬元以下罰鍰。

劉玉菁提到，一般眼鏡行僅能進行眼鏡販售、配置，但不能執行驗光業務，設立驗光所則須到衛生局申請開業登記，而非自行宣稱。

至於民眾要如何辨別，劉玉菁表示，包括衛生局核發的「驗光所開業執照」，或驗光人員是否具有證照等方式辨別。

新北市驗光師公會理事長黃群宸表示，民眾除了認明驗光所的開業登記，也建議民眾可尋求本身就有將執照掛出來的驗光人員，或直接詢問。

