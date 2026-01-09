配眼鏡花上萬！ 他疑被當「盤子」內行曝真相：你不會想知道





配一副眼鏡動輒上萬元，究竟是必要投資，還是被當成冤大頭？近日一名網友在網路論壇Dcard上分享自己的配鏡經驗，坦言拿到眼鏡後愈想愈不對勁，懷疑自己是否成了「盤子」，貼文曝光後引發大量討論。

原PO表示，自己近視約500度、散光250度，在眼鏡行選擇一副odbo鈦金屬鏡框，折扣後價格為4000元，鏡片則搭配Hoya折射率1.6鏡片，價格約7000元，整副眼鏡費用突破萬元。店家解釋，由於散光度數較高，鏡片需要客製訂做，但並未包含變色或抗藍光等額外功能，僅為一般透明鏡片。

然而原PO配戴後開始對價格產生疑慮，後續前往蔡司旗艦店詢問，才發現若以相近預算，似乎有機會直接升級至蔡司清銳MAX 1.6鏡片，讓他不禁懷疑自己是否在原本的眼鏡行「買貴了」。

▼原PO配一副眼鏡費用突破萬元。（示意圖／取自Pixabay）

貼文一出，有不少人直言價格明顯偏高，「我高度近視、配日製東海鏡片加日製鏡框，台幣不到7千。難怪台灣眼鏡店不會倒」、「盤的頂點，眼鏡行感謝你」、「眼鏡只買過2000的我」、「我去寶島也是配1萬，真心覺得貴」、「如果鏡片只選台製鏡片、鏡框不要選鈦金屬的，基本上金額可以砍半」、「你不會想知道成本多低，但我不能說」。

但另一派網友則認為，這樣的價格在台灣市場其實相當常見，「我眼鏡配到3萬」、「全鈦加品牌訂製通常在台灣就是貴一些，但我們高度散光族群我覺得更吃專業驗光及售後」、「我單鏡框就快2萬，顆顆」、「我也配一副1萬5到2萬5，後來怎麼配都不滿意就去雷射了」、「你上述文中提到的搭配，在市價來說是正常區間」、「其實很便宜」、「還好吧，眼睛這麼重要，配好一點也是應該的」、「普通價格還好」。

（封面示意圖／取自Pexels）

