配眼鏡要破萬疑被當「盤子」！內行揭真相竟遭網狂酸

有一名網友在匿名論壇Dcard發文提問「眼鏡配到一萬是盤子嗎」，引來廣大網友熱烈討論。原PO表示自己度數分別為近視500、散光250，選擇odbo鈦框4000元、Hoya折射率1.6要7000元，並且都是折扣後的價格。他後來去詢問其他店家，得知相似價格能換到更好的鏡片後，不禁懷疑自己是否被當作盤子。





網友配完眼鏡後，卻發現與一般鏡片差不多，但價格卻要破萬。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞）

網友在Dcard發文表示，「店家說因為散光太高，所以鏡片要用訂製的」，不過拿到手後卻發現鏡片不僅沒變色，也沒有抗藍光功能，只是一般的透明片。因此，原PO拿到眼鏡後越想越不對，就去蔡司旗艦店詢問大致價格區間，才知道自己的預算應該能直上蔡司清銳max 1.6，不禁懷疑自己是不是被當「盤子」。





許多網友也分享自己配眼鏡的價格，大多數人花費的金額都落在1萬～４萬不等。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，網友持兩極意見，一派人認為「盤的頂點，眼鏡行感謝你」、「我高度近視、配日製東海鏡片加日製鏡框，台幣不到七千。難怪台灣眼鏡店不會倒」、「1.6 近視500 ，妳絕對是盤子」、「超盤，眼鏡行拿到整副不用500，剩下都是技術費，幫你測度數之類」；不過另一派人則覺得這是正常區間價位，「我散光三百以上，加上個兩百多度的近視吧，配法國依視路的變色鏡片加上抗藍光鍍膜，大概跟你那個價格差不多」、「認真回～你上述文中提到的搭配，在市價來說是正常區間。如果鏡片只選台製鏡片、鏡框不要選鈦金屬的，基本上金額可以砍半！盤不盤取決在於你的搭配，你的選擇我覺得依照入手價其實不算盤」、「我配羅敦思得，鏡片30000+鏡框10000共40000，我覺得完全看需求」、「還好吧，眼睛這麼重要。配好一點也是應該的。能負擔多少是看自己能力的，說別人盤不盤的也蠻好笑」、「我配到快4萬，鏡框1萬，日本東海鏡片（抗藍光）2萬8左右吧」。





貼文留言區出現內行網友解答成本價，發現與售價落差極大。（圖／翻攝自Dcard）

內行網友出面解答，分別指出鏡片、鏡框的差異；鏡片通常採購價格落在新台幣150元～300元，鏡框則是要看材質，普通材質約在150元～500元之間、特殊材質要零售價的五分之一至十分之一左右。最後他表示，一副非名牌的普通眼鏡，原始材料成本通常在新台幣500元以內。此番說法曝光後，有人也質疑「消費者是能跟製造商買賣嗎？」、「那你手機要不要跟製造商買來自己組一組」。





