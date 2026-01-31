配送員上門「翻箱倒櫃」 當事電商：已暫停該員配送

台北市 / 綜合報導

有女子發文控訴，她網購商品，配送員沒有事先跟她聯絡就上樓，翻動門外的物品，還走到非配送的空間查看環境，讓她相當擔憂居住安全與隱私問題。對此，網購電商表示配送員說有和女子的通話紀錄，他們也積極積聯繫對方，目前也暫停這名配送員的工作。

頭戴安全帽的男子，打開手機手電筒，往走廊上鞋櫃探照，他是一名網購電商的配送員，只見他來回走動也像在翻找什麼，用戶相當緊張，認為這進到非配送空間，涉及居住安全以及隱私問題。

記者李采臻說：「送貨送到門口，原本是網購平台的美意，但如果人不在家。」記者李采臻說：「又該怎麼辦。」當事人發文，配送員未經同意就進入自己的住處，讓她除了疑慮更是擔心，根據網購電商配送流程，如果用戶住宅大門沒開，經過配送員聯繫，用戶開門就能送上樓，但如果大門敞開，配送員就能送貨直達門口。

過去就曾發生過，把免簽收的貨物丟門口或樹下，這次配送員進入室內，這場域算公共還是私人空間，再度引發爭議。非當事律師李育昇說：「只能就實際的情形個別判斷，例如有一扇有上鎖的門，比較能確認門內的部分屬於私人空間，為了避免爭議，購買者可以明確寫清楚貨物放置的地點。」

當事配送員向電商表示，有和住戶的通話紀錄，電商則積極聯繫顧客，目前已經暫停該名司機配送工作，希望能協助處理顧客的相關疑慮，但對於獨自居住的女性而言，難免感到驚慌，當事住戶截稿前沒有回應。

