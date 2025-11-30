配重疏失？風大？180噸吊車翻覆釀死 家屬崩潰落淚

死者遺體卡吊車駕駛艙逾6hrs，家屬到場崩潰落淚，頻頻呼喊名字。（圖／TVBS）

持續追蹤這起吊車意外翻覆案，死者是高雄一名65歲，有著40年吊車經驗的老師傅，家屬遠赴台東，人還是卡在車內，當場哽咽頻頻喊著名字，據了解，施工場地的路寬13米，不過支撐腿伸長加上車身，疑似無法完整伸展，導致重心不穩翻車。

死者的妻子抵達現場後，心碎地朝著車內大喊丈夫的名字：「鍾先生，鍾先生」，多次哽咽並不斷拭淚，情緒十分激動。她在現場焦急地詢問其他工程業者是否附近還有一台160噸的吊車可以協助，希望能盡快將丈夫的遺體救出。

死者的二兒子也趕到現場，他表示這原本不是今天的工作。據了解，這項工程原定於12月1日開始，但死者提前一天到場進行配重作業，測試抓距離與配重情況。然而，堤防上的路寬只有13公尺，而這輛180噸吊車的每個角支撐腿約需8至9公尺空間，再加上車身寬度，疑似無法完全伸展支撐腿，導致車身在旋轉時重心不穩而翻覆。現場其他員工也指出事故原因可能是「重量不穩」。

到底是強風因素或支撐腿配重疏失，事故原因仍在調查中。據了解，死者是高雄美濃的客家人，育有兩個兒子，具備40年豐富的吊車操作經驗。他於1996年自行創業開設工程行，擔任老闆，已在台東進行消波塊工程施作3至4年。

死者是高雄一名擁40年吊車經驗的老師傅，疑似配重疏失釀翻車意外。（圖／TVBS）

現場其他員工表示，他們會評估吊車停放的位置以及支撐腿豎立的地方，但當時旋轉操作時風就來了，可能是這個因素導致意外。根據專業操作規範，吊車操作前必須先伸出支撐腿，確保每一支都穩固抵住地面後，操作人員才會進入駕駛艙。有些業者甚至會用木頭卡住輪胎，每個步驟都小心翼翼地再三檢查，就是為了防止翻車意外發生。鍾姓男子為確保工程安全而提前試車，卻因此意外與家人天人永隔。

