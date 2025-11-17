配飯下酒必備！教你一次學會2道簡易秋葵料理

兩道簡易又美味的秋葵食譜，無論配飯或下酒都十分合適。圖：截自臉書－鮮享農YA

進入夏秋交替之際，正是秋葵大量盛產的季節，國內以嘉義地區為主要產地。秋葵富含鈣質、熱量低、口感滑順，更因天然黏液具勾芡效果，深受健康飲食族群喜愛，也成為不少家庭餐桌上的常見蔬菜。

農糧署也在臉書粉專推薦兩道簡易又美味的秋葵食譜，無論配飯或下酒都十分合適。首先是「金沙秋葵」，先以蒜末與辣椒爆香，接著加入2顆壓碎的鹹蛋黃翻炒至起泡，再放入秋葵與切碎的鹹蛋白，最後淋上少許醬油拌炒，成品鹹香濃郁，是白飯殺手等級的家常佳餚。

另一道則是「鹹酥秋葵」，只需將秋葵與適量薑泥、玉米粉、鹽巴放入塑膠袋中搖勻裹粉，再以中小火慢煎至金黃酥香，並灑上胡椒鹽提味即可，酥脆涮嘴讓人一口接一口停不下來。

此外，處理秋葵時，建議可先以鹽搓洗去除表面絨毛，清洗乾淨後切除頭尾，再斜切成1公分小段備用，將有助於提升秋葵料理的口感與風味。

