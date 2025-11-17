配飯下酒必備！教你一次學會2道簡易秋葵料理
進入夏秋交替之際，正是秋葵大量盛產的季節，國內以嘉義地區為主要產地。秋葵富含鈣質、熱量低、口感滑順，更因天然黏液具勾芡效果，深受健康飲食族群喜愛，也成為不少家庭餐桌上的常見蔬菜。
農糧署也在臉書粉專推薦兩道簡易又美味的秋葵食譜，無論配飯或下酒都十分合適。首先是「金沙秋葵」，先以蒜末與辣椒爆香，接著加入2顆壓碎的鹹蛋黃翻炒至起泡，再放入秋葵與切碎的鹹蛋白，最後淋上少許醬油拌炒，成品鹹香濃郁，是白飯殺手等級的家常佳餚。
另一道則是「鹹酥秋葵」，只需將秋葵與適量薑泥、玉米粉、鹽巴放入塑膠袋中搖勻裹粉，再以中小火慢煎至金黃酥香，並灑上胡椒鹽提味即可，酥脆涮嘴讓人一口接一口停不下來。
此外，處理秋葵時，建議可先以鹽搓洗去除表面絨毛，清洗乾淨後切除頭尾，再斜切成1公分小段備用，將有助於提升秋葵料理的口感與風味。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
日本福井110年洋食名店！醬汁炸豬排蓋飯發祥地，古早味炸豬排配酸甜濃郁醬汁，炸物控必朝聖
雖說我吃、也寫了很多星級米其林，但終究我最愛的還是鄉下的老店，比方說光是我最愛的鳥取就去了18次...另一個我想一直去的地方莫過於北陸，尤其是福井，雖然目前為止只去過兩次。前篇分享了一家同樣是福井米其林+tabelog百名店(3.71)的「けんぞう蕎麦」，今天再來說說同樣雙殊榮的「ヨーロッパ軒 」，這家百年老店不止在福井人盡皆知，即便整個北陸都大大有名。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
研究證實秋葵可降空腹血糖！醫：黏液是關鍵成分勿炒太久
全台約有200萬名糖尿病患者，近期研究顯示，常見蔬菜秋葵具有穩定血糖的功效，其中最關鍵的成分就是那令人印象深刻的黏液，而料理方式也會影響其保健效果。中天新聞網 ・ 1 天前
茶之魔手蟬聯「五星級製茶廠」 刷新全國紀錄
產業中心/綜合報導 時隔兩年，萬眾矚目的「農業部農糧署製茶廠環境衛生安全評鑑」在南港展覽館盛大頒獎；今年「茶之魔手」旗下三間製茶廠全數再度蟬聯「五星級製茶廠」的最高榮譽認證，刷新全國紀錄。   […]民生頭條 ・ 15 小時前
協助反詐宣導 官田慈聖宮贈神農大帝小神衣
協助麻豆警分局推動「打詐防騙宣導」，官田慈聖宮今捐贈500件神農大帝小神衣，主委陳俊銘表示，舉頭三尺有神明，詐騙歹徒必有嚴重果報，呼籲民眾提高警覺、遠離詐騙陷阱。麻豆分局長洪國哲今日前往慈聖宮參拜神農大帝，官田區長洪聰發等地方各界人士陪同，感謝廟方熱心公益，也展現警民合作、共同防詐的決心。自由時報 ・ 13 小時前
製茶廠衛生安全評鑑成果亮眼 農糧署頒獎肯定星級好茶廠
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】為引導茶產業建立更衛生、安全並具國際競爭力的製茶環境，農業部農糧署今（15互傳媒 ・ 1 天前
「桃園好農」續拓通路 超商設專區賣農會好物
「桃園好農」持續拓展通路版圖，除官方行銷導購網，也搶進國道通路新東陽關西服務區及桃園機場第1航廈設立專區，桃市府農業局表示，11月起多項「桃園好農」優質農特產品將進駐OK便利超商，不僅擴大桃園農友的銷售管道，民眾也能更便利地購買桃園好農商品。自由時報 ・ 14 小時前
全球200條世界史詩級鐵道之旅 阿里山林鐵入列
（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）全球知名旅遊出版社「孤獨星球」（Lonely Planet）2025年出版Epic Train Trips of the World（世界史詩級鐵道之旅），精選全球200條最具代表性鐵道路線，阿里山林業鐵路入選，躍然亞洲篇章焦點。中央社 ・ 14 小時前
強冷空氣南下 鄭明典秀圖曝「雲街」出現了
強冷空氣南下 鄭明典秀圖曝「雲街」出現了天氣多一典 ・ 10 小時前
耶誕糕點上桌 沉浸節慶氛圍
歐美耶誕餐桌上除了必備的大餐，也少不了應景麵包糕點，國內各家麵包坊因應節慶到來，也紛紛推出相關節慶產品。中時新聞網 ・ 1 天前
芭樂產量大減！每公斤飆94.9元 農會：12月中旬價格有望回穩
根據農糧署「農產品批發市場交易行情站」資料顯示，台北第一果菜批發市場的珍珠芭樂，11月12日每公斤平均價格達94.9元，打破歷年11月新高，交易量也只剩1萬4827公斤；而11月15日每公斤平均價格也有90.0元。今年5月下旬珍珠芭樂價格也飆高，21日每公斤平均價格達104.2元，23、...CTWANT ・ 1 天前
日本全國僅十座！岡山超稀有「油掛大黒天神社」淋油才能祈福！整座神社飄散濃濃麻油香氣
聽說全日本僅僅只有十座，淋油才能祈福的油掛大黑神社，其中一座就位於岡山市區馬路旁 可愛小巧的神社，而且營業時間跟一般上班族時間差不多，六日還會公休，一邊淋油一邊祈福的過程很有趣，整座神社充滿濃郁麻油香氣，可以祈求良縁成就、就職成功、開運、金運、仕事運等…。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
北部最美黃金楓樹海免費拍！10大取景範本3大景點順遊
黃金楓,桃園市,桃園景點,桃園黃金楓,免費黃金楓,石秀灣,黃金楓農場 不用跑中南部也能賞滿版黃金楓！「黃金楓農場」地點位於桃園市，現場擁有滿版黃金楓樹海，被網友譽為「北部最美黃金楓」，快將10大美拍範本及3大順遊景點筆記起來，找個好天氣前往賞楓！景點+ ・ 4 小時前
入秋最強冷空氣南下 週三、週四北部低溫12度
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，東北季風前緣逐漸接近，北海岸、東北部已有局部降雨。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，北海岸、北部山區及東北部有局部較大雨勢，應注意。今日各地區氣溫為：北部25降至17度，中部18至30度，南部19至31度，東部17至29度。吳德榮指出，明(18)日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。週三、四(19、20日)迎風面水氣逐日略減，週三北部、東北部及東部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷，週四北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。週三、四的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離「大陸冷氣團」的強度、有段差距，但氣溫比前週低了不少，仍應注意穿著調整。吳德榮表示，週五至週日(21至23日)迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；週五、六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。週日東北季風減弱，各地氣溫回升。更多新聞推薦 ●台灣好新聞 ・ 14 小時前
高雄7旬翁連撞機車1死8傷 過失致死罪嫌送辦
（中央社記者洪學廣高雄17日電）7旬陳姓老翁昨天開車行經高雄楠梓區於路口右轉時，擦撞林姓菲籍移工機車騎士，再撞擊7輛待轉機車。林姓移工送醫不治，另有8人受傷，警方將依過失致死罪嫌送辦陳男。中央社 ・ 13 小時前
美食作家大讚！美廉社「1款鮮奶」價格佛心 一票人驚呆：漲價還是便宜
鮮奶是許多家庭冰箱裡的必備品，無論單喝、加入咖啡或用於料理，都不可或缺。多數人買鮮奶時，習慣到全聯、家樂福等量販店挑選自己喜愛的品牌。不過，近日有網友指出，美廉社其實藏有一款「評價超高、價格超佛心」的鮮奶，貼文一出立刻掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 10 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 11 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前