配9元太香！美股費半ETF00830今除息 盤中溢價逾3% 達人提醒：審慎

國泰費城半導體ETF（00830）今（20）日除息，早盤股價劇烈震盪，且目前仍過度溢價。達人提醒，投資人須審慎。 圖：Yahoo!股市

[Newtalk新聞] 追蹤美國費半指數的海外股票型ETF——國泰費城半導體（00830）今（20）日實施除息，每股配 9 元，昨（19）日收在 64.9 元計算，今除息參考價 55.9 元，盤中股價劇烈震盪，至上午 11:30 分報 57.2 元，填息率 14%，成交量多達 47,137 張。

今早，理財達人股魚在個人臉書粉專發文提醒，00830 目前折溢價爆表了，當時為 57.55 元、溢價 3.32%，市價高於淨值，ETF 是以淨值為準的產品，表示現在買進是用比較高的價格，想布局這檔的人要注意一下。

費半指數因涵蓋美國半導體產業鏈的主要企業，是反映全球該產業景氣的關鍵風向球，去（2025）年大漲 43.5%，領跑其他美股主要指數，而 00830 為國內唯一一檔追蹤該指數的海外股票型ETF。

多數台灣股民愛領息，不僅是台股的高股息ETF，每當有ETF宣布將「暴力配息」，也會吸引許多投資人的眼球。此次主打科技成長股的 00830 這次卻投下了一顆震撼彈，配息金額 9 元，若以近期除息前之收盤價估算，單次殖利率高達驚人的 13.87%。甚至每股持有成本在 60 元以下的投資人，配息率更高達 15% 之上。消息一出，投資人趨之若鶩。

由於 ETF 除息機制是「將配息金額從股價中扣除」，因此 00830 在除息當日，股價將會出現大幅度的「跳空缺口」。這對於原本覺得該檔 ETF 股價變高、想撿便宜的投資人而言，成了最佳的進場時機。盼藉由低接來參與未來半導體產業的成長紅利。

數據顯示，在今日除息前一天，00830 的基金規模迅速膨脹，一舉突破 400 億元新台幣的大關，單周受益人數更是顯著躍增。不論是為短線領息或長線看好，資金湧入的態勢十分明確。這反映出，市場對 AI 與晶片需求的後市看好，對連結費半指數的 00830 具高度信心。

國泰費城半導體ETF經理人李翰林表示，未來 AI 趨勢當道，儘管費半指數去年表現激昂，今年在 AI 終端應用百花齊放下，仍有很大的發揮空間，從指數長期表現來看，費半指數近 20 年（2005/12/30～2025/12/31）含息總報酬率高達 1,881.9%，遠勝美股其他三大指數包括那斯達克指數的 1,176.9%、標普500指數的 706.2%，道瓊指數則是 622.7%。

但由於短期內 00830 之溢價幅度過大（大於 1%），代表這檔ETF的「市價」高於其實際「淨值」，投資人現在搶進可能代表會「買貴了」，投資前須審慎。此外，00830 在除息前的借券費率一度升至 5%，這在 ETF 市場中非為常態。一般而言，借券需求的增加，通常意味著市場上有特定的交易策略正在執行。業內人士分析，這可能與套利交易或避險需求有關。當一檔 ETF 配息金額極高時，除息日的股價跌幅也會相對劇烈。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

