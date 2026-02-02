酒友接妻電話！醋夫疑「綠光罩頂」街頭怒推毆 警循線逮人強制罪送辦

記者莊淇鈞／新北報導

警方出動快打部隊到場。（圖／翻攝畫面）

新北市鶯歌區南雅路上，昨天（1日）晚上8時許，警方獲報疑似有1群外籍移工發生衝突打群架的事件，警方出動快打部隊到場，僅發現1名越南籍的37歲黎姓男子稱自己遭推擠毆打，但因為沒有受傷，僅提出強制罪告訴，警方事後查訪，將涉案38歲越南籍的費姓男子依法偵辦。據了解，費男當時在別處打電話給老婆，豈料卻是酒友黎男接聽，費男懷疑自己被戴綠帽，因此引發後續衝突。

昨天晚上8時許，費男當時打電話給老婆，但疑似老婆酒醉，電話被他們的酒友黎男接聽，費男一聽接電話的不是老婆竟是黎男，當下認為自己綠光罩頂醋勁大發，立即衝回家要找黎男理論。

費男返家後隨即在大街上跟黎男發生推擠衝突，因為還有其他外籍移工圍觀鼓譟，附近民眾怕引發更大的衝突，於是立即報警求助。

警方獲報不敢大意，立即啟動快打部隊到場，但警方到場後僅剩黎男在場，因黎男並未受傷，所以經警方查訪調查釐清後，將涉案的費男依強制罪帶回派出所依法偵辦。

