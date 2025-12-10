酒友翻臉！新店男借錢遭拒惱羞 當眾上演「格鬥互毆」全武行

即時中心／顏一軒報導

新北市新店區昨（9）日凌晨發生一起「酒後互毆案」，34歲的卓姓男子在飲酒期間向58歲的鄭姓友人借錢遭拒，情緒激動開始叫囂，隨後兩人直接在街頭上演「格鬥互毆」的「全武行」戲碼，其他友人見狀急忙制止，警方到場時兩人已無打架情事，隨後協助兩人就醫，鄭男已對卓姓友人提告，全案朝涉犯《傷害罪》進一步偵辦中。





新店警分局指出，昨日凌晨1時32分碧潭所獲報，光明街163號前有民眾發生糾紛，因此立即通知巡邏網到場處理；經了解，卓男與鄭男為友人關係，在該街的一間卡拉OK店飲酒聊天，過程中卓男欲向鄭男借錢不成而開始叫囂，隨後雙方便至店外互毆。

警方進一步說明，員警到場時已無打架情事，後將雙方帶返所釐清案情，目前鄭男已完成對卓姓友人的提告，而卓男也因臉部受傷，送往新店耕莘醫院治療。





