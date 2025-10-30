酒吧對上眼豪放女戰3男 卻為了戴不戴套撕破臉鬧上法院

召妓示意圖。取自PIXABAY



1名年輕女子在酒吧狂歡時，與3名男子聊得來，決定續攤到附近旅館進行多人運動，原本雙方約定必須在安全的性行為下進行交流，但3名男子卻不講武德不戴套硬上，女子一怒提出告訴，台北地檢署調查後認為其中2名男子涉及強制性交罪，依法起訴。至於另1名男子因為不舉意外逃過一劫。

據了解，丘姓、孫姓、馬姓3位年輕男子，趁著假日到台北市信義區的酒吧狂歡，並結識1名思想開放的女子，4人在酒吧裡天南地北的聊天、喝酒，3名男子就將話題聊到性事，並詢問女子想要不要來一場友誼賽，一起來多人運動。

廣告 廣告

女子聽到這群男子的提議後，停頓了一會後嫣然一笑，表示自己並不排斥，但前提是必須戴套，以保護彼此的安全，3男同意後雙方達成共識，就離開酒吧在附近找了一家旅館。

只是沒想到，當3名違背當初雙方的約定，沒有戴套就想提槍上陣，女子雖然表明不戴套不准上，但3人卻無視女子的意願，事後女子認為受到侵犯，對3人提出告訴。

台北地檢署受理後展開調查，認為3人中丘姓、孫姓2名男子沒戴套違背女子意願，涉犯《刑法》強制性交罪，依法起訴。至於馬姓男子，雖然也沒有戴套，但是因為當時馬男一直不舉，無法戴套，也沒有與女子發生關係，因此認為其罪嫌不足，處分不起訴。

更多太報報導

普發現金11月上路 元大、台新雙強加碼搶客 最高放大至12萬元

中共加強文攻武嚇 CNN：美擬悄悄打造台灣成具備威懾力「豪豬」

金管會提報「亞洲創新籌資平台」計畫 葉俊顯：新創支持體系更趨完整