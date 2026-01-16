酒吧老闆要員工投反罷免領賞 北檢依選罷法起訴

（中央社記者林長順台北16日電）台北市蘇姓酒吧經營者去年透過通訊軟體LINE群組傳訊息給員工，只要7月26日投票「反罷免」可1天公假或有新台幣1000元獎金；台北地檢署今天依違反公職人員選舉罷免法起訴。

根據起訴書，蘇姓女子為使罷免案不通過，使用LINE帳號在群組內標記群組成員，傳送「7/26有資格的，去投票反罷免可以跟姐領一天的公假或1000元獎金喔（記得要偷拍給我看喔）」等文字，發給群組內員工。

台北市政府警察局信義分局接獲檢舉後，將案件移送台灣台北地方檢察署偵辦。檢察官認為蘇姓女子對群組內特定且具投票權多數員工行求賄賂，約定就投票權為一定行使，依法起訴。

選罷法規定，對有投票權之人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定行使者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科100萬元以上1000萬元以下罰金。（編輯：李明宗）1150116