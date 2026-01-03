酒吧聚會成惡夢！她喝醉遭友人性侵 惡狼120萬求和解

台北一名董姓男子，在一次聚會後趁女性友人酒醉性侵被告上法院，他認罪並拿出120萬元和女子和解。（示意圖／Pixabay）





台北一名董姓男子，在一次聚會後趁女性友人酒醉性侵被告上法院，他認罪並拿出120萬元和女子和解，經審理被依乘機性交罪判處有期徒刑1年10月，緩刑5年。

乘其不備性侵

根據判決書，董男與受害女子是透過朋友介紹認識，2024年12月13日一群人相約於北市信義一間知名酒吧聚會，活動結束時，董男見女子酒力不支，竟假借關心將她攙扶進自己的車內，再趁其酒醉、意識模糊性侵得逞。

付120萬和解

女子清醒後發現自身遭辱報警處理，董男坦承犯行，主動道歉並提出120萬元賠償金與女子達成和解，對此法官認為董男尚知悔悟，也無前科紀錄，依刑法第59條「情堪憫恕」予以減刑，另兼衡董男收入，依乘機性交罪判處有1年10月徒刑，緩刑5年，可上訴。

