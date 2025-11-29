酒吧進軍北市知名夜市商圈 打造「夜間星巴克」Chill感升級

有酒吧業者看準士林夜市商機，開創新型態「輕奢酒水吧」，進入店裡消費，像是走進「夜間星巴克」一般，介於咖啡館和酒吧之間，也意外打開台灣飲品市場新格局。

酒吧業者進軍夜市商圈，打造「夜間星巴克」的輕奢酒水館。（圖／記者徐敏娟攝）

Feeling Bar座落於士林夜市巷口大南路底，裝潢打造藝文古典風，以古銅木質調性搭配溫柔光線的空間氛圍，帶給顧客全新的消費體驗。總經理黃彥凱表示，Feeling Bar可以提供年輕族群，在下班後的喘息放鬆空間，尤其在知名士林夜市商圈內，讓消費者可以「邊逛街邊喝調酒」享受人手一杯的Chill步調。

Feeling Bar的調酒主要透過新鮮果汁、原片茶葉、風味烈酒等三種元素，搭配創新口感，不只有清爽系低酒精濃度調酒，也提供高濃度酒精品項，因此成功吸引20到35歲的年輕客群，其中年輕女性更高達70%。

酒吧業者進軍夜市商圈，打造「夜間星巴克」的輕奢酒水館，讓消費者享受邊逛街，邊喝酒的放鬆感。（圖／記者徐敏娟攝）

黃彥凱指出，Feeling Bar曾經先在夜市商圈，做過兩個月的街邊快閃店，測試市場反應，意外發現超乎預期，因此才會決定開店。調酒風味不只有新鮮果汁，也是店內主打的甘蔗檸檬Mojito、也有原片茶葉為基底的茶酒，茉莉香片脆梅琴酒以及碧螺春百香果，還有顏色相當吸睛的紫芋茉莉奶酒，色彩繽紛亮麗，除了調酒外，也有無酒精的雞尾酒。

業者提供相當多創新口味調酒選擇，這杯青花椒烏梅蘭姆酒，可以淺嚐到淡淡辛辣口感及烏梅鹹酸滋味，完全不突兀，非常順口好呵。（圖／記者徐敏娟攝）

此外，品牌長Lulu說，因為周邊店家幾乎都是賣鹹食，為了讓客人有更多不同選擇，店裡也特別供應檸檬塔等甜點，尤其下午4點開始營業，更讓消費者能提早入店，一邊享受下午茶時光，一邊品酒，感受酒精微醺的魅力。

品牌長Lulu也特別提供甜點，讓消費者更多選擇。（圖／記者徐敏娟攝）

店裡供應的滷味，也會由品牌長Lulu先噴灑「白蘭地」，提升口感，滿足消費者味蕾。（圖／記者徐敏娟攝）

