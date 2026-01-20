酒吧遭2賊連續偷！手工銀飾、相機損失約20萬

竊賊偷走相機和銀戒。（圖／東森新聞）





桃園中壢一間酒吧，連續遭到2名竊賊偷走相機和銀戒，總共損失將近20萬，老闆氣炸了，趕緊調閱監視器，發現是前後2人發現店外有兩袋，分別偷走，目前警方找到偷相機竊賊，不過20萬手工銀飾仍下落不明，希望趕緊把人和飾品趕緊歸還。

一大早7時，黑衣男走向酒吧門口，好像早已鎖定目標，彎下腰後東翻西找，15秒就順手牽羊，偷走一台手持雲台相機，全新價將近18000元。結果同一天下午3時，另一人也看到把放在店外整包銀戒拿走，店家氣炸了，還沒開店，就先損失超過10萬元。

遭竊酒吧業者：「他是一袋東西放在這邊，我們其實平常收店都會檢查，但那東西（看起來像）別人的不敢碰，（結果那是）自己人的。」

誤以為有民眾把東西放店外，結果卻被偷。事發就在18日桃園中壢一間酒吧，原來老闆和經營銀飾的朋友合作，要在店內賣戒指，不過卻不小心把商品忘在店門口，一個晚上就被偷。

遭竊酒吧業者：「因為那天太多人很混亂，就可能忘記，兩個不同的人，順手牽羊是滿扯的。」

尤其現在銀價飆漲，來到每盎司94美元，創下歷史新高，銀飾業老闆坦言，這一偷真的窮到脫褲了。

遭竊銀飾業者：「大概是35顆左右，光銀價可能就差不多6萬多塊，因為現在銀價真的非常高。」

警方獲報展開追查，偷相機的竊賊，辯稱是撿到，後續雖然已經歸還，但被依侵占罪送辦。至於偷走銀戒的另名竊賊，根據警方了解是名街友，目前已經鎖定目標。

遭竊酒吧業者：「我信他我就是秦始皇，反正東西有拿回來就好，但是戒指應該...。」

銀飾業老闆也透露，才剛創業的確生計會受影響，現在只希望，能盡快將整袋商品找回，別白白損失這辛苦的血汗錢。

