酒吧長島冰茶一下肚 女醉衝車道自撞二車全身傷

女子喝醉酒，竟然衝到馬路上亂竄，又往內側車道的黑車撞過去。（圖／東森新聞）





也是超誇張的驚險場面！台南一名女子喝醉酒，竟然衝到馬路上亂竄，先衝向外側車道的車輛，駕駛緊急踩煞車，女子撲上車自撞倒地，駕駛下車和她理論，這時，女子又往內側車道的黑車撞過去，這次就直接被撞倒翻滾，全身多處擦挫傷，讓目擊的民眾驚嚇錯愕。

民生路二段的一間酒吧，深夜發生女酒客一杯長島冰茶調酒下肚後，直接亂衝車道的驚險場面，女子先衝向外側車道的白車，駕駛急踩煞車後，女子撲上車自撞倒地，駕駛下車和她理論，這時女子又往內側車道的黑車撞過去，這次就直接被黑車撞倒翻滾，全身多處擦挫傷，讓目擊的民眾驚嚇錯愕。

廣告 廣告

店家的監視畫面看到深夜時，這名全身黑衣的女子蹲在民生路二段的內側車道，有自小客過特意繞過她，隨後另一輛自小客開來，女子站起來就往車輛衝，自小客立即煞車，女子自撞自小客後，駕駛氣的下車和女子理論，雙方正在爭吵時女子看到內側車道又有車來了，直接往內側車道的自小客撞過去，女子被撞倒地翻滾，全身擦挫傷一時間爬不起來。

民眾vs.記者：「（如果是駕駛你會不會嚇到），一定會嚇到（怎麼說），看不到突然又衝出來，（沒有預警）對。」

警方調查這名自撞車的28歲侯姓女子，是酒吧裡的常客，常說自己心情不好，但是她在11號深夜在酒吧喝了一杯酒精濃度，大約30%長島冰茶後，開始往外面的車道衝。

酒吧工作人員：「白車其實是要來我們店，喝酒的客人他就有先停下來，然後停下來的時候，這女生就衝上去，撲到他的車上就裝死，她可能有看到後面那台黑色車過來，她就衝過去撞那台，黑色的車這樣，她其實也很常來店裡面喝酒，蹭客人的酒，我們也會覺得蠻困擾的。」

酒吧人員常看到侯姓女子，卻沒想到她會去自撞車輛，受傷的侯姓女子送醫治療，自撞車的動機仍在釐清，不過女子會先收到一張行人，亂闖馬路500元的交通罰單，侯姓女子的行為不止危害到自己，也驚嚇到開車的駕駛人。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

砂石車酒駕！國道突換車道 釀後方6車連環撞

影／搭無人駕駛計程車 怪男躲後車廂喊：這東西不讓我出去

國6限速100！他車速105遭閃燈拍照 國道七隊：已重新調整

