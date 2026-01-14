酒吧「牆壁藏女屍」照開趴 老闆「勒斃正妹護理師」露詭笑！
國際中心／江姿儀報導
日本近日驚傳駭人命案，北海道1間酒吧老闆涉嫌殺害1名妙齡女子，2025年12月31日將其遺體藏進店中牆壁夾層內，期間照常營業，甚至於今年（2026年）1月2日舉辦「章魚燒派對」。警方循線追查到酒吧，老闆才坦承犯行，認了殺人藏屍。如今案件細節曝光，藏屍期間老闆開風扇、空氣清淨機掩蓋臭味，還詢問用餐客人是否有聞到異味。目前當局警方正展開深入調查，而被害者死因、身分也曝光。
日本北海道酒吧老闆殺人藏屍牆壁後，照常營業、嗨辦派對，對著監視器露詭笑，大冬天開風扇、空氣清淨機，還詭問客人「有沒有味道？」。（圖／翻攝自 Google Maps、X）
綜合日媒報導，日本北海道日高町今年（2026年）1月1日，受害者家屬苦尋不到女子於是向警方通報失蹤，警方展開調查後，鎖定與該名女子有交集的酒吧老闆49歲松倉俊彥進行約談。調查初期，松倉俊彥否認與女子會面過，隨後見到鐵證被挖出，才承認自己殺人棄屍「毫無疑問，我把屍體藏在了酒吧的牆裡。」。警方調閱店內監視器畫面，發現他曾站在吧檯內對著監視器露出詭異笑容，並高舉雙手揮舞，原因不明。
死者身分為28歲護理師，死因為頸部受到繩索類物體重壓，窒息死亡。（圖／翻攝X）
據造訪顧客向日媒爆料，松倉俊彥藏屍後，寒冬大雪天竟在店內開風扇、4到5台空氣清淨機，疑似掩蓋封死的牆壁飄出的臭味，且老闆曾問他們「有沒有味道？」。隨著警方持續追查，昨（13日）公布死者身分為28歲護理師工藤日菜野，死因為頸部受到繩索類物體重壓，以致窒息死亡。據知情人士透露，被害者過去是酒吧常客，與老闆熟識，互動如朋友般，且同為獵友會成員。
