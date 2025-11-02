酒客吐計程車上！駕駛求償1.1萬 乘客只願賠6千

高雄有一名計程車駕駛從左營在一名喝醉的乘客回湖內，沒想到乘客突然吐在車上。（圖／東森新聞）





高雄有一名計程車駕駛從左營在一名喝醉的乘客回湖內，沒想到乘客突然吐在車上，駕駛想給塑膠袋根本來不及，由於嘔吐物吐進車門縫裡，他向乘客求償清潔費與營業損失，共1萬1千元，但乘客只願賠6千元，嗆要告就去告，駕駛將訴諸法律，洗車業者說，清理車內嘔吐物要視情況收費，吐進門縫置物空間，需高壓除臭，收費較高。

高雄一名駕駛從左營載了一名客人要往湖內，乘客一上車感覺有點醉。計程車駕駛vs.乘客：「你有不舒服嗎。」

駕駛出於關心，但乘客都沒反應，突然...計程車駕駛vs.乘客：「嘔，（ㄟ有袋子，有袋子有袋子，有袋子有袋子，我先路邊停車，XXX。）」

確認客人嘔吐的狀況，車子繼續往目的地開，這時乘客道歉了。乘客vs.計程車駕駛：「sorry，（這不是sorry，可以解決的，X，你吐到置物縫裡。）」

這趟車資800元直接從信用卡支付，但因為嘔吐物沾到椅子，也吐進去門片置物空間裡，司機求償向乘客要求清潔費8000元，營業損失3000元，總計1萬1千元，但這名乘客，只願意付6000，駕駛決定訴諸法院，也上網抱怨引發熱議。

其他計程車駕駛：「個人的做法啦，有的會說兩千元貼補我，我就自己去清洗，有客人說忍不住，想要吐想要吐了，我會趕快給他塑膠袋，只要有喝酒走路搖晃不穩的，我都不載。」

其他計程車司機有人堅持不載喝酒的客人，也有人自認倒楣當場求償了事，但像這樣，要深入門片內置物空間做清理，本來就比較厚工，清潔有一定的行情。

洗車廠業者建鈞：「門邊車門邊那種皮質，合成皮的話，會建議做一些臭氧除臭，價格就會收得比較高。」

酒醉乘客嘔吐在計程車上，產生的求償糾紛，已經有好幾個司法判例，乘客若是不小心闖禍，還是好好的與駕駛協商，以免吃上官司。

