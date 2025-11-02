南部中心／廖錦雄、莊舒婷 高雄市報導

高雄有一名計程車司機，指控一位乘客喝醉酒後吐在他的車上，卻疑似雙手一攤不願意付錢，警方獲報到場了解，得知駕駛提出清潔費8000元，但乘客卻覺得太貴了，雙方價格一度談不攏，實際詢問其他洗車業者，嘔吐物的清潔費用大約在三到五千，但若是需要除臭等處理，價位就會提高。





酒客吐車上清潔費喬不攏 計程車駕駛報警處理

一名男子酒醉吐在計程車上，讓駕駛氣炸。（圖／翻攝畫面）









「聲源：多元計程車駕駛。」計程車駕駛載著一名喝的醉醺醺的乘客，發現他身體不適趕緊轉頭關心。「聲源：乘客vs.多元計程車駕駛。」乘客控制不了直接吐在車上，這讓駕駛快要氣炸，只見車門、把手、車窗縫隙和座位上，都是嘔吐物，只好報警處理。高市警湖內分局湖街派出所副所長歐志昌：「經查該名乘客飲酒過量致身體不適，車主暫不提告，送車清潔並報價後，再與乘客協調後續賠償事宜。」

高雄專業洗車業者表示，洗車價格依據情況２０００元到上萬元都有。（圖／民視新聞）









事發地點在高雄湖內，根據了解駕駛要求乘客該賠償8000元的清潔費加上3000元營業損失，但乘客一開始只願意付6000元，雙方價格談不攏。民眾：「就1500或者2000還可以啊，一萬那是太多了啦。」聲源：其他計程車司機：「客人想說3000到12000很貴欸，我說你們沒遇到啦遇到你就覺得這合理啦。」駕駛秀出洗車畫面，不僅局部車門得拆下來清潔可能殘留的嘔吐物，座椅也要拿起來清洗，防水膠條同時得拆下換新，強調已經詢問過很多間，價格就是在這個區間。非當事洗車業者：「那個影片應該至少也是2000到3000塊左右，如果說是以嘔吐物清潔的話，我們大概都是收3到5000塊，如果說是以腳踏墊下面的話，收費就會比較高一點點，建議做一些臭氧除臭的動作，價格就會收得比較高。」實際詢問其他業者，相關清潔費用可能依據情況從2000元到上萬元都有可能，最終雙方各退一步以9000元和解，讓事件落幕。

(民視新聞廖錦雄、莊舒婷高雄市報導)

