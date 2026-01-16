酒客想護花搞錯了！男接女友被誤「搭訕」慘遭圍毆

一名男子到酒店門口接女友下班，卻被喝醉的酒客誤認為是要上前搭訕，即便當下解釋，仍慘遭圍毆。（圖／東森新聞）





今（16）日一早新竹北區發生一起鬥毆事件，一名男子到酒店門口接女友下班，卻被喝醉的酒客誤認為是要上前搭訕，即便當下解釋，仍慘遭圍毆。警方除了將3名酒客依法送辦之外，意外查到挨揍的張姓男子身揹傷害通緝，當場被逮捕帶回。

騎樓內聚集大批黑衣人，你推過來，我擠過去，全都亂成一團。其中身穿牛仔褲的男子被揪起衣領，往旁邊一甩，都還沒站穩，又再被猛捶4拳。

這群人當街上演全武行，但會這麼氣，全是因為這名呆站一旁、身穿短褲女子的男友來接她下班，卻被誤認是搭訕。

廣告 廣告

黑衣男喝得醉醺醺，看到警方來還是想揮拳，但他不敵優勢警力，被壓制在地。員警：「你再罵我嗎？罵我嗎？」

原來今天早上6點多，遭毆的張姓男子來到新竹北區西大路上一間酒店接女友下班，就被一旁3名酒客誤認是要上前搭訕。即便表明自己身分是對方男友，但這些人黃湯下肚後，根本停不下來，不斷狂毆。女友在一旁想要上前阻止，還被其他人推開，阻擋在外。這看似是在保護他，但其實這就是一場誤會，還難以收拾。

北門所副所長吳政威：「立即派遣快打警力迅速到場，隨即將在場人等帶返調查，吳男等3人依聚眾鬥毆移送新竹地檢署偵辦。」

結果警方到場一查，暖心接女友下班的張姓男子，竟然身揹傷害通緝，當場就被逮捕帶回。這回酒客自以為帥氣幫忙出頭，卻是鬧了一場大烏龍。張姓男子也不小心暴露通緝身分，只留下剛下班的女友目睹一切荒唐。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

尾牙變濺血鬥毆 貨運運將遭「卡式爐」砸破頭送醫

曲棍球前國手 對國中生連揮5重拳...冠軍取消還遭禁賽

美亞特蘭大商場跨年驚魂！青少年鬥毆混雜煙火槍響

