酒客賴帳經理負責？高雄酒店狠老闆私刑逼簽千萬本票 2經理被打到牙齒脫落還不敢提告

高雄酒店狠老闆私刑逼簽千萬本票，2經理被打到牙齒脫落還不敢提告。翻攝酒店臉書

高雄市新興區一家便服酒店曹姓負責人，因不滿客人消費後積欠600萬元帳款未結清，竟夥同手下將2名酒店經理動私刑，還強迫簽下總額高達1300萬元的本票；兩名被害人被打到臉部裂傷、牙齒脫落還不敢提告傷害，檢警主動偵辦後依強制罪起訴，高雄地院判曹男8月徒刑，得以24萬元易科罰金。可上訴。

判決指出，曹男在新興區經營有女陪侍的便服酒店，2023年間，一名酒店經理因介紹前來消費的客人簽單掛帳190多萬元未結清，引發曹男不滿，竟指示手下將經理帶入包廂強迫下跪並以球棒毆打，導致經理牙齒脫落、手肘擦挫傷，毆打過程還被拍下傳送給股東。隨後，曹男等人再將經理帶至大樓地下室，再次暴打至手腕瘀青腫脹，並逼他簽下兩張各250萬元的本票。

檢警查出，去年另名經理也因客人長期賴帳累積約400萬元，遭曹男指示幹部施暴造成臉部裂傷、右眼挫傷及疑似顏面骨裂等傷勢，最後同樣被逼簽下8張各100萬元、總額800萬元的本票。

不料警方介入偵辦後，兩名被害人竟因擔心被報復，都不願提出傷害告訴，但檢警仍以強制逼簽本票等行為構成強制罪，將曹男等人起訴。高雄地院審理時，曹男坦承犯行，律師還以他年紀已大且平時熱心公益請求給予緩刑，但法官認為兩人私刑逼債手段粗暴，難以輕縱，依強制罪判處曹男8月徒刑，可易科罰金。



