社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導

黃湯下肚，脫序鬧事！周四凌晨四點左右，台北市信義區的巷弄內，有一名男子與人發生糾紛，警方上前關切，沒想到這名男子不斷出言挑釁、辱罵員警，還嗆說自己是〝台大博士班〞的榜首，警方就怕他的脫序行為，演變成激烈衝突，隨即將他上銬，實施管束。

黑衣男子喝得醉醺醺，情緒相當激動，對著員警大聲咆哮，還揚言要單挑、拚輸贏。員警執勤公務，不過這名男子不但不配合，還不斷質疑員警的官階、出言挑釁。只見眼前這名男子，越靠越近，接著開始嗆學歷。不管警方怎麼勸，這名男子依舊氣噗噗，就怕出現失控行為，員警只好將他上銬管束。事發在台北市信義區，八號凌晨四點左右。一名王姓男子，喝完酒後，在松壽路的巷子裡，跟另外兩名男子，發生糾紛。警方上前了解，沒想到這名王姓男子，不斷大聲辱罵員警，還嗆聲，說自己是台大的博士生。就怕演變成激烈衝突，員警當場將他實施管束。

廣告 廣告





酒客鬧事大嗆.辱罵員警 自稱"台大博士班"榜首 遭上銬管束

醉男稱台大博班榜首，大鬧信義區。（圖／翻攝畫面）

信義分局三張犁派出所所長 陳右霖表示，警方現場認定，該男子酒後脫序失控，對其實施保護管束，視其清醒後解除管制，執法過程均合乎法定程序。黃湯下肚，脫序的行為層出不窮，面對違規的酒客們，警方祭出近身柔道，進行壓制。男子失控大叫，一旁的員警使出一記過肩摔，將他壓制。喝醉鬧事，最終落得狼狽下場。









酒客鬧事大嗆.辱罵員警 自稱"台大博士班"榜首 遭上銬管束

醉男稱台大博班榜首，大鬧信義區。（圖／翻攝畫面）





原文出處：酒客鬧事大嗆.辱罵員警 自稱"台大博士班"榜首 遭上銬管束

更多民視新聞報導

酒醉男捷運站大鬧！ 隨身物品「超過長寬高」遭拒載

「醉」會鬧事! 台北男跨年夜襲警.花蓮男衝跨年晚會舞台

酒醉男嗆聲! 在KTV被"酒瓶砸頭" 友人勸架也被打

