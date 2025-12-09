酒局施暴丁海寅？南韓影帝趙震雄疑因1事怒潑冰塊 「過往前科全被挖」形象全毀隱退

網友爆料2014年酒局事件，丁海寅（右）可能曾遭趙震雄（左）冰塊攻擊，事件尚未經官方證實。（翻攝自instagram/sarament_official、holyhaein）

南韓影帝趙震雄近日因被爆出醜聞而宣布隱退，過去在娛樂圈的暴力行為也隨之曝光。據紀錄片導演及網友爆料，趙震雄曾在拍攝現場及酒局對年輕演員施暴，其中甚至有人指出受害者可能是當紅男星丁海寅。事件引發網友關注，粉絲與業界人士也對事件真相高度關注。

趙震雄施暴事件是真是假？

南韓演藝圈近日掀起熱議，焦點人物是影帝趙震雄。多位人士與網友爆料指出，趙震雄過去在拍攝現場曾對演員施暴，導致演員憤而離開現場。爆料中還提到，11年前（2014）的某次酒局，趙震雄對一位年輕演員潑冰塊並動手施暴，引發現場不小騷動。

丁海寅是被施暴受害者？

紀錄片導演許哲前天（7日）在臉書發文控訴，自己曾遭趙震雄施暴，並補充說明酒局事件中，受害者當時已有主演身分，但仍遭趙震雄以潑冰塊等方式施壓。網友在論壇指出，這名受害者可能就是如今人氣男星丁海寅，但此說法尚未獲本人證實，事件仍停留在網路爆料階段。

趙震雄的經紀公司對此表示，由於其已宣布隱退，目前無法對事件發表正式立場，也沒有針對爆料內容做出回應。外界對趙震雄過去在娛樂圈的行為及事件真相仍充滿討論。

