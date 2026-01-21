酒店坐檯露屁股蛋！竹聯幫千金「慘遭爸爸抓包」超尷尬：酒店他管的

記者蔡維歆／台北報導

被外界稱為「極道千金」的章家瑄是竹聯幫創幫元老的女兒，她日前上節目再度談起自己年少時那段「極道千金」的叛逆往事。身為竹聯幫創幫元老之女，她坦言因父母早年離異、父親忙於工作，從小陪伴相對缺席，讓她一路走來總想用各種方式引起爸爸注意。

章家瑄回憶年紀很小時父母就離婚。（圖／翻攝自《11點熱吵店》Youtube）

章家瑄回憶年紀很小時父母就離婚，母親搬到高雄，家裡3個小孩跟爸爸住，哥哥年紀很小時就被送到私立學校，她和弟弟被保母帶大，她覺得家裡的孩子算是被放養長大的，從小學校活動就很少看到爸爸出現，或許是因為彌補心理，她從國小就有零用錢，國中一個月還有5000元台幣可以花，而且5000元還只是基本，有時父親喝醉還會亂塞紅包，可運用的金錢便不斷增加。

為了吸引父親注意，某次章家瑄在朋友提議下到聲色場所打工，對方騙她說只要負責帶客人到位置上，一個月可以賺4、5萬元，她到現場才發現是酒店，換了制服旗袍還大露背、開岔開到露出屁股蛋，她為了不想失去這個朋友，還是繼續做，過了幾天終於引起父親注意。直到第三天準備出門時，父親冷冷地坐在客廳質問她要去哪？她先謊稱找朋友，卻立刻被拆穿。原來那家酒店正好是父親負責「圍事」的地盤，有人發現後立刻通風報信，她才因此被抓包、痛罵一頓，也結束了這段驚魂酒店打工。

