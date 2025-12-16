酒店女公關帶娃陪酒！10月大女嬰吸二手毒煙慘死

台南地檢署偵辦一起令人震驚的兒童受虐致死案件。30餘歲的陳姓女子在台南善化區一家酒店擔任公關，去年5月18日產下一名女嬰。根據檢方調查，陳女有吸毒前科，自女嬰出生後便經常將孩子帶到工作的酒店或其他不明場所。

從去年5月女嬰出生，直到今年3月7日這段期間，陳女持續讓女兒暴露在充滿毒品煙霧的環境中。當陳女在包廂內陪酒時，酒客吸食毒品產生的二手煙霧，讓女嬰在近距離內直接吸入含有K他命等多種毒品成分的有害物質。

今年3月8日接近中午時分，這名10個月大的女嬰因嗆奶引發吸入性肺炎，最終不幸死亡。檢方隨即會同法醫進行解剖鑑定，結果在女嬰血液中檢驗出K他命成分。更令人震驚的是，女嬰毛髮檢驗報告顯示，含有合成卡西酮類化學合成物質、俗稱「喵喵」的卡西酮類物質、K他命及其代謝物Norketamine等多種毒品成分，證實女嬰長期處於毒品環境中。

檢方訊問時，陳女坦承犯行，其供述內容與張姓前男友的證詞大致相符。相關醫院診斷證明、衛生局檢驗報告及法醫解剖報告等證據，均指向陳女涉嫌重大。

檢察官指出，陳女明知毒品具有成癮性及濫用性，長時間吸入燃燒毒品產生的煙霧會影響大腦功能，可能造成注意力、記憶力和反應時間等認知功能受損。陳女無視女兒為未滿一歲的幼兒，其對毒品的耐受力與代謝能力遠低於成年人，仍讓幼女長期暴露在含有毒品煙霧的環境下。

此行為已構成妨害幼女身心發育及身體自然發展的危險，檢方認定陳女具有妨害幼童發育的不確定故意。台南地檢署依據刑法第286條第3項、第1項規定，以妨害未滿7歲幼童發育罪嫌起訴陳女，全案已進入司法審理程序。

