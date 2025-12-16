酒店女包廂當育嬰室「女嬰聞『毒菸』陪酒嗆奶亡」體內驗K他命、喵喵

社會中心／台南報導

女嬰被酒店母帶去上班聞「毒菸」後嗆奶亡。（示意圖，非當事者）

台南市近日偵結一起駭人聽聞的虐童案件。一名陳姓酒店女公關自去年5月產下女嬰後，竟長期將女兒帶到工作的酒店包廂內。檢方調查發現，陳女在包廂內陪酒甚至與酒客吸毒時，女嬰被迫近距離吸入大量「二手毒煙」。今年3月女嬰因嗆奶合併吸入性肺炎死亡，檢方解剖驗屍震驚發現，女嬰的血液及毛髮中殘留有K他命、喵喵等多種毒品成分。

檢方調查指出，陳女在台南市善化區某酒店擔任公關小姐，且本身有施用毒品前科。自去年5月18日產下女嬰後，陳女因無人可協助照料，明知幼童長期處於吸毒環境下，近距離吸入二手毒品煙霧將嚴重妨害身心健康與自然發育，卻仍堅持將女兒帶至酒店或不詳處所陪侍工作。

從女嬰出生到今年3月7日期間，女嬰被長期帶進工作中場所，與正在吸食K他命等毒品的不詳客人共處一室，導致女嬰持續、慢性地吸入並接觸含有K他命（Ketamine）、喵喵（Mephedrone）等卡西酮類化學合成物質的二手毒煙。

直到今年3月8日上午，該名未滿一歲的女嬰因嗆奶合併吸入性肺炎導致死亡。檢察官於相驗後立即督同法醫進行解剖，法醫研究所鑑定報告證實，在女嬰血液中檢出Ketamine成分（0.011μg/mL），更在毛髮中驗出4-Chloromethcathinone、Mephedrone（喵喵）、Ketamine及其代謝物等多種毒品成分。

面對鐵證，陳女坦承犯行，並有醫院診斷證明、尿液檢驗報告及法醫解剖報告書佐證。檢方認為，陳女應知悉毒品對人體、特別是對代謝能力低下的未滿一歲幼兒會造成嚴重傷害，長期或慢性暴露在含毒品煙霧環境下，已有妨害身心發育及身體自然發展之危險。因此，南檢依《刑法》第286條第一項及第三項之妨害未滿七歲幼童發育罪嫌，將陳女提起公訴。

