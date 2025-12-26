酒店女吵架扯圍巾狂勒12秒！害男友頸椎骨折亡…家屬：不提告、不求償

記者吳泊萱／台中報導

台中情侶吵架，女子緊勒圍巾害男友摔倒撞頭亡，男方家屬表示不願求償，也沒有調解意願。（示意圖／非新聞當事人／資料照）

台中一名從事酒店經理的馬姓女子，與交往超過13年的林姓男友吵架，一氣之下猛拉男友頸部的圍巾，導致林男昏厥倒地，撞擊後腦，當天深夜林男昏迷送醫不治。事後檢方調查發現林男死於顱骨、頸椎骨折及腦出血，依傷害致死罪起訴馬女。今日（26日）地院開庭審理，馬女坦承犯行，強調不是故意的；林男家屬未出庭，僅向檢察官表示，不打算向馬女求償，也沒有調解意願。

檢警調查，現年59歲的馬姓女子與林姓男友（63歲）交往超過13年，兩人在東區一處大樓同居，今年2月9日晚間8時28分許，兩人在社區1樓大廳起口角，馬女一氣之下以雙手緊拉男友頸部的圍巾長達12秒，導致林男昏厥後仰倒地，撞擊後腦。

當時警消一度接獲報案稱該社區有人路倒，到場查看時，林男已恢復意識，並表示不需要警方協助，也不用送醫。當晚8時50分許，林男與馬女共同搭電梯返回住處休息，到了晚間11時49分許，馬女發現林男陷入昏迷，立刻將人送醫救治，但林男因頭頸部顱骨頸椎骨折、顱內出血、外傷性神經軸索損傷，於10日下午4時許，不治身亡。

事後馬女被檢方依家暴傷害致死罪嫌起訴，全案依法由台中地院國民法庭審理。台中地院今日（26日）開庭，馬女在庭上坦承全部罪責，強調自己不是故意的，是因為林男酗酒後盧了2、3天，自己一時失手釀禍。馬女及辯護人均表示，希望案件能改為通常程序審理。

檢察官則表示，本案先前曾以電話方式詢問過被害家屬意願，被害家屬稱，若馬女認罪，同意改為通常程序，檢方尊重法院決定。另外，被害家屬也表明，不打算向馬女求償，沒有提告及調解意願。對此，審判長諭知全案候核辦。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

