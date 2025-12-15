酒店女帶幼女陪侍、吸二手毒煙 10月女嬰嗆奶亡竟驗出多種毒品

台南一名在酒店上班的母親，竟帶著剛出生女兒至酒店一同上班，還吸入二手毒煙。示意圖，翻攝自免費圖庫Pexels



台南一名於酒店工作的女子，生下女兒後竟帶著女嬰至酒店陪侍，並和客人在包廂內吸毒。女嬰10個月大時因嗆奶致死，檢察官在女嬰血液、毛髮中驗出多種毒品，訊後依家庭暴力罪之妨害幼童發育提起公訴。

起訴書指出，陳女於台南市善化區一間酒店擔任公關，過去就曾有吸毒前科，去年5月生下女嬰後，明知如使幼童長期處於施用毒品環境，致幼童近距離吸入毒品成分二手菸霧，可能妨害幼童身心健全或自然發育，仍帶女兒到酒店上班，自去年5月出生起，至今年3月7日期間，均將女嬰帶到工作酒店或不詳處所陪侍，導致女嬰長期和正在施用毒品的客人近距離共處一室，直接吸入、接觸含有愷他命等毒品成分二手煙霧，直到今年3月8日上午11時許，因嗆奶併吸入性肺炎導致死亡。

檢察官於女嬰死亡後相驗並督同法醫解剖，於女嬰血液中檢出含有Ketamine(0.011μg/mL)成分，毛髮亦驗出含有4-Chloromethcathinone(合成卡西酮類化學合成物質)、Mephedrone(俗稱喵喵，卡西酮類化學合成物質)、Ketamine及其代謝物NorKetamine等多種毒品成分。

陳女於偵查時坦承不諱，檢方認為陳女有施用毒品前科，應可知悉毒品具成癮性、濫用性，長時間吸入燒烤毒品產生煙霧亦會影響大腦功能，可能導致注意力、記憶力和反應時間等認知功能受損，且女嬰為未滿1歲幼兒，對毒品之耐受力、代謝能力較成人為低，長期或慢性暴露在含毒品煙霧之環境下，自有妨害身心發育及身體自然發展危險，涉犯刑法第286條第一、第三項妨害未滿七歲幼童發育罪嫌，依刑事訴訟法第251條第一項提起公訴。

