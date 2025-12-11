酒店女揭暗黑男客手機共同點 曝「10個有9個都是」

生活中心／綜合報導

日前一名在酒店從業的女網友表示，會去酒店消費的男性客人，手機都有一個共同點，且「10個有9個都是如此」。關鍵曝光後意外掀起大量討論，一部分人大嘆多數暗黑客人在「外人眼中都是好爸爸、好丈夫」，但也有人緩頰稱部分真的是因為生意，才被迫應酬。

該網友在 Threads 表示：「酒店客人的手機，10 個有 9 個鎖定畫面是老婆小孩。」網友看完後表示「如果不放，他根本就不記得自己有老婆小孩」、「所以人家出來花錢手機放誰的照片也關妳屁事」、「看起來越安全的越危險」、「當然要先讓酒店女知道他有妻小，自然能引來只想玩而不需要負責的」、「難道你想在客人中找真愛嗎笑死」、「越愛放家庭合照都是演給外人或伴侶看的，他們要面子，感覺自己很顧家、營造人設。感情好根本不必外顯。」

酒店女揭暗黑男客手機共同點「10個有9個都是」 網嘆：好爸爸、好老公

該女網友稱10個男客9個人桌布都是放家人居多。（示意圖／民視新聞資料照）

但也有人緩頰：「有時候就是去談生意的，幹嘛這樣危言聳聽。」對於議論，該網友更稱：「我只是描述一個事實，內文沒有任何評價，卻有許多人上升到對我的人身攻擊，我無法理解。基於描述一個事實的兩行字，卻有許多人超譯出我有優越感，我無法理解；我才不在乎你有幾個老婆、幾個小孩、幾個女朋友，手機用什麼鎖定畫面、什麼桌布。覺得酒店公關想貼你的純粹想太多，重複一次，我才不在乎你。」





