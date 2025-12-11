酒店女揭「男客手機1現象」！10個裡面中9個 眾嘆：更恐婚了

記者蔣季容／台北報導

一名酒店女網友PO文分享，酒店男客人的手機，10個裡面有9個鎖定畫面都是小孩。貼文曝光後引發熱議，大批網友深有同感，還有人指出，這些人大多都是外人眼中的好老公、好爸爸形象，感嘆「成年人的社會，各個都是演員」。

一名酒店女網友時常在Threads分享酒店生態，日前她發文表示「酒店客人的手機，10個有9個鎖定畫面是老婆小孩」。貼文曝光後，網友紛紛表示「如果不放，他根本就不記得自己有老婆小孩」、「在社群媒體上曬幸福家庭的男人，很高比例都有外遇」、「成年人的社會，各個都是演員」、「冷知識，在開學的時候酒店業績會掉，因為爸爸要拿錢出來繳學費」、「桌面的妻小都是給太太看的，八成也是太太要求的」、「這是真的，而且大多都是外人眼中好老公、好爸爸形象，噁爆」。

也有人分享自己的經歷，「小時候在酒吧上班，一堆有老婆的男人匡好幾個小姐來玩，玩得超開心！原本就不想結婚了，看了更恐婚了」、「養生會館的客人也是啊，還有全家福哦」、「唯一綠我的前任鎖屏也是我，社交軟體也都標我，然後他出軌對象也知道我」。

不過也有網友說，「無關，去酒店是不管哪個年紀的男人都愛去」、「不管什麼鎖屏的男人都會外遇，只是去酒店比較諷刺」。

