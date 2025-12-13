酒店妹大爆料：恩客手機桌布「10個有9個」是老婆小孩照片

喜歡上酒店的人，大多是怎樣的人？一名酒店女子分享她看多酒客的心得，分享在Threads上，她說，男人手機鎖定畫面「十個當中有九個不是妻子就是小孩的照片。」可說是一針見血，吸引逾83萬次觀看，並超過500則留言回應。

在酒店上班的女網友在Threads上談及酒客手機鎖定畫面「十個當中有九個不是妻子就是小孩的照片。」引來熱烈討論，圖非當事人。（圖／資料畫面／中天新聞）

社群平台Threads一篇酒店女子的發文，指出上門男客的手機鎖定畫面，十個當中有九個不是妻子就是小孩的照片，掀起網路熱烈討論。有網友表示認同，留言指出「朋友在做男男按摩，他看客人手機也幾乎都是妻小」、「不意外，社群上越高調越愛曬照片的，很高比例都會外遇」。另有網友以童謠諷刺稱「小學就教了，天那麼黑，風那麼大，爸爸捕魚去，為什麼還不回家」。同樣在汽車旅館任職的網友也贊同說，確實觀察到相同現象。

部分網友分析男客設定妻小照片的心態，認為是刻意表明自己有家室，藉此向酒店女子傳達只是玩玩而不需負責的訊息。有留言直指「出來玩的必須亮出自己有家室，都已經表明玩玩的，這樣就可以說是對方死纏爛打」、「讓酒店女知道他有妻小，自然能引來只想玩，而不需要負責的人」。也有網友批評這類男性「都是表演型自戀人格，超噁」、「已婚去玩可以理解，但已婚還要裝好男人的真的噁」。

部分網友分析男客設定妻小照片的心態，認為是刻意表明自己有家室，藉此向酒店女子傳達只是玩玩而不需負責的訊息。（圖／資料畫面／中天新聞）

不過上述言論也引起反彈聲浪。有網友反擊稱「你以為講這個就有人同情你娶你回家讓你有小孩？」、「酒女10個有9個都是做出優越感，自以為看透社會事的人」、「有時候就是去談生意的，幹嘛這樣危言聳聽」、「陪酒就做好自己的工作，其他關你屁事」。另有人反諷「酒店小姐10個也有9個都有老公或男友啊！」

面對各方評論與人身攻擊，原發文者統一回應表示，自己只是陳述一個觀察到的事實，並未做出任何評價。她強調短短兩行字被部分網友認為帶有優越感，但事實上根本不在乎男客有幾個老婆小孩，或手機桌布使用什麼內容。她也澄清，認為酒店公關會想主動貼上來的想法，純粹是男客自己想太多。

