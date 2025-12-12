酒店妹揭恩客「暗黑秘密」10個有9個都是！全場愣：都好爸爸、好老公

一名從事酒店公關的女網友表示，客人的手機10個有9個鎖定畫面是老婆小孩。示意圖／翻攝自Pixabay

一名從事酒店公關的女網友在Threads中發布貼文，表示「酒店客人的手機，10個有9個鎖定畫面是老婆小孩」。貼文曝光後，引發網友熱議，不少人大嘆「不放家人照可能都忘了已婚」、「出來玩刻意亮出家室，是為了不被糾纏」。

一名從事酒店公關的女網友在Threads中發布貼文，表示發現客人大多都是已婚身分，且10個中有9個人的手機鎖定畫面是老婆、小孩。貼文曝光後，不少網友留言大嘆，「在社群媒體上曬幸福家庭的男人，很高比例都有外遇」、「小時候在酒吧上班，一堆有老婆的男人匡好幾個小姐來玩，玩的超開心！原本就不想結婚了，看了更恐婚了」、「而且很多偷吃的，LINE頭貼都是老婆小孩全家福照」、「這是真的，而且大多都是外人眼中好老公好爸爸形象，噁爆」。

有網友表示，人夫到酒店就是逢場作戲，船過水無痕，「不就是去消費，怎麼了嗎？酒店妹也很多有老公、男友、小孩，成年人玩的就是這套，結完帳走出門兩不相識」、「銀貨兩訖，你管這麼多幹嘛，有生意做就好」、「出來玩的必須亮出自己有家室，我就出來玩玩別纏我，如果要纏著我，那是你自願的我可沒逼你啊」。

對此，原PO出面回應，「我才不在乎你有幾個老婆、幾個小孩、幾個女朋友、手機用什麼鎖定畫面、什麼桌布」。原PO認為，會覺得酒店公關倒貼的純粹是想太多，她強調「才不在乎你有幾個老婆、幾個小孩，也不想跟你談戀愛」。



