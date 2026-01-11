酒店妹榨乾人夫！「明天X老公」色色對話曝光 他淪ATM半年掏百萬

（記者洪承恩／綜合報導）苗栗爆出一起婚外情撕裂家庭的官司。一名鋼構公司女老闆發現丈夫長期與酒店小姐來往，不只頻繁出入對方住處，半年內竟轉帳超過百萬元，對話內容還露骨到讓她當場崩潰。她提出求償後，法院審酌金流、對話紀錄與雙方關係，最終裁定酒店小姐必須賠償40萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

根據判決內容，人夫自2024年底開始與酒店小姐接觸，從原本只是消費逐漸發展成不倫關係。女方明知對方已婚，仍以「老公」稱呼，雙方多次在她住處親密發生關係，對話裡更大方互傳羞到臉紅的語句，如「明天就可以X老公了」、「昨晚被老公X了好好睡」等，關係早已超越一般社交。

廣告 廣告

示意圖／酒店妹喊人夫「老公」，半年內榨乾100萬元。（擷取自免費圖庫Pixabay）

原本妻子因顧全家庭選擇隱忍，但察覺家庭財務出現異常後開始比對帳務，才驚覺丈夫短短半年內分別匯出15萬、31萬多元與10萬元給小三，每月還固定提供5萬元生活費。丈夫甚至整天只在意小三是否去陪別的客人，讓妻子心寒至極。

示意圖／酒店妹喊人夫「老公」，半年內榨乾100萬元。（擷取自免費圖庫Pixabay）

面對指控，酒店小姐在法庭上全盤否認，聲稱自己在一般小吃店工作，金錢都是餐費與酒水費，還拿自己「已婚」的身分試圖撇清，更稱露骨訊息只是「好朋友打情罵俏」。然而法官調閱紀錄後發現，她不只在對話中提到坐檯、陪酒等細節，內容也明顯帶有情侶間的私密程度，與她的說法明顯矛盾。

示意圖／酒店妹喊人夫「老公」，半年內榨乾100萬元。（擷取自免費圖庫Pixabay）

法院綜合金流、對話及雙方長期互動後認定，兩人的關係程度已遠超過社會可接受範圍，確實侵害原告的配偶權。考量夫妻婚齡20年、妻子經濟狀況與事件對家庭造成的衝擊，裁定酒店小姐需賠償40萬元並加計利息。

更多引新聞報導

年費漲到1500元！好市多暗藏「3大神級服務」曝光 老顧客：這樣就回本

郭書瑤做愛完「對方不認她是女友」！超渣一舉動害爆哭

