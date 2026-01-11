酒店妹淫喊「X老公一百下」！傳產老闆慘被當人肉ATM…半年提款逾百萬

記者吳泊萱／苗栗報導

苗栗鋼構公司老闆愛上酒店妹，慘被當人肉ATM，半年被提款百萬元。（示意圖／非新聞當事人／資料照）

苗栗一家鋼構公司老闆阿雄（化名）與酒店小姐阿美（化名）發生婚外情，兩人交往期間發生多次關係，且阿雄在半年內至少轉帳百萬元給阿美。元配發現家中貨款短少追查，驚見丈夫竟被阿美當成人肉ATM提款，氣得提告求償精神撫慰金100萬。法院審理認為阿美侵害配偶權事實明確，判賠40萬元。

判決書指出，開設鋼構公司的阿雄與妻子結縭20年，自去年4月起頻繁與酒店小姐阿美接觸，雙方多次在阿美住處發生性關係，元配雖知情，但為了家庭圓滿，本想息事寧人，結果卻發現家中貨款短少，追查驚見丈夫自2024年11月起，擅自將貨款轉帳給小美，至少轉了56萬餘元，此外丈夫每個月都固定給小美5萬元及不等金額，半年內給了至少100萬元。

廣告 廣告

元配怒控阿美明知丈夫已婚，還與丈夫發展婚外情，甚至在半年內就從丈夫身上搬走百萬鉅款，懷疑阿美根本是把丈夫當人肉ATM在提款，決定提告求償精神撫慰金100萬元。

案件審理期間，阿美辯稱自己在一般速食店打工，不是酒店小姐，還說阿雄只是客人，雙方並無親密關係，阿雄給的錢都是消費的餐費、水酒費，收取後已交回公司，並強調自己已在2020年結婚，不可能為了微薄薪水背叛丈夫。

法官審閱相關事證，認定阿美確實從事酒店陪侍工作，曾多次傳鹹濕訊息給阿雄，內容包含「我只要老公、想老公、快點過來最最愛的老公」、「明天就可以X老公了」、「老公我在家等你」、「那麼愛我老公、X老公一百下、現在要過來給我X」、「昨晚被老公X了好好睡哦」等話語，認定二人有長期超出正常交往的情感與金錢往來。

法官考量阿美對元配家庭破壞程度、造成的精神痛苦，以及雙方學經歷、財產狀況等一切情狀後，判阿美應賠償元配40萬元；全案可上訴。



更多三立新聞網報導

台中十大伴手禮票選開跑！百家品牌市府廣場爭鋒…現場投票好禮大方送

女客哭訴遭狼父性侵！串燒店老闆竟「色性大發」逼摸下體…下場曝光

台中淫警愛慕女同事！偷鑰匙闖香閨「只為一件生理褲」…遭房東活逮慘了

騎車買菜遇死劫！苗栗79歲嬤返家途中離奇墜溝…坐困半身高水溝斷魂

