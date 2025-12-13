酒店妹爆恩客暗黑秘密！手機桌布10個「有9個是老婆小孩」 全場看傻眼

（記者洪承恩／綜合報導）一名自稱在酒店工作的女子，近日在Threads分享多年觀察心得，直言不少上門消費的男客，手機鎖定畫面幾乎清一色是「老婆或小孩」，短短一句話卻戳中不少人內心，引爆網路論戰。該貼文累積超過83萬次觀看、數百則留言，掀起對已婚男性上酒店心態的熱烈討論。

不少網友看完後直呼「不意外」，紛紛分享自身經驗附和，有人表示在按摩業、汽車旅館、酒吧工作時，也觀察到類似情況，甚至有人以童謠諷刺「爸爸捕魚去，怎麼還不回家」，認為越愛在社群曬家庭幸福的男性，私下反而越容易出現灰色地帶行為。

廣告 廣告

示意圖／酒店妹分享恩客的桌布，十之八九都是放家庭的合照。（擷取自免費圖庫Pixabay）

也有網友進一步分析，認為部分男客刻意把妻小設成桌布，其實是一種「事前聲明」，先表明自己有家庭、只是來玩玩，不想被糾纏，藉此劃清界線。相關留言指出，這樣的行為本質上是自保，甚至被批評是表演型人格，已婚卻還要塑造好男人形象，讓人反感。

示意圖／酒店妹分享恩客的桌布，十之八九都是放家庭的合照。（擷取自免費圖庫Pixabay）

不過，貼文同樣引來反彈聲浪。有網友反嗆原PO危言聳聽，認為上酒店有時只是應酬或談生意，不必過度解讀，也有人直言「成年人銀貨兩訖，各玩各的」，甚至反諷酒店小姐本身也未必單身，質疑發文帶有優越感。

面對各方爭論與人身攻擊，原發文女子出面回應，強調自己只是陳述觀察到的現象，並沒有替任何行為下評價。她直言，根本不在乎客人有沒有家庭、手機放什麼照片，也不認為酒店公關會主動倒貼，會這樣想的「只是男客自己腦補太多」。一篇看似隨手的分享，意外成為社群對婚姻、忠誠與現實的集體投射。

更多引新聞報導

閨蜜被騙共床！少女助男友「脫內褲插入」 竟喊：不知道耶我在睡覺

男友「GG都是垢」害女友反覆感染！女友傻眼怒喊：我吃到都是垢…

