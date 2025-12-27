酒店妹醉倒醒來 發現被扒光下身！色狼性侵挨判3年6月

一名女子受邀到酒店陪酒，沒想到喝醉後被趁機帶到旅館。（示意圖／翻攝自pexels）





桃園地方法院近日判決，一名男子阿偉（化名）約酒店小姐A女到酒店陪酒，竟趁A女酒後意識不清時，將其帶至汽車旅館性侵得逞。A女醒來發現下半身衣服被脫光，驚覺自己被侵犯，憤而提告。法院審理後，認定阿偉的行為已構成刑法乘機性交罪，依法判處有期徒刑3年6個月。

陪酒小姐喝醉被帶去旅館

判決書指出，事件發生於去年七月，阿偉透過通訊軟體邀請A女前往酒店陪酒。期間，A女因飲酒而意識不清，阿偉將其手機拿走，並告知A女的友人會將她送回家，但實際上安排代駕將A女帶至旅館，並在其無法反抗的情況下性侵得逞。

A女表示，當天她醒來時發現自己在旅館房間，身體受到壓制，腳部出現抓痕，衣物也一直被拉扯，她雖有向阿偉表達：「我不要，我很不舒服、很想吐」但仍無法阻止對方持續摸自己的下體，期間A女又一度失去意識。

法院審理認定，阿偉利用A女酒醉趁機犯罪，嚴重侵害A女的身體自主權。事件發生後，A女立即向友人求助，並前往醫院接受檢查以保留相關證據。法院指出，A女在偵訊及審理過程中證詞一致，並無重大矛盾，顯示其證詞可信。

性侵得逞還不認罪 下場慘了

審理過程中，阿偉坦承有趁A女意識不清，脫下她下半身的衣物，但否認有強制性交，阿偉的辯護律師主張其未造成傷害或性侵，但法院綜合考量證據，包括被害人證詞、通訊紀錄及醫療報告，認為阿偉當下的行為符合乘機性交罪。

判決指出，阿偉否認犯行及未與A女達成和解或賠償，顯示犯後態度不佳，須依法量刑。法院審酌阿偉的學歷、職業及經濟狀況，並考量行為對A女造成的身心影響，依法判處有期徒刑3年6個月。判決可於收受後20日內提出上訴。

