酒店妹驚爆恩客「10個有9個」手機桌布是妻小 網揭好爸爸們黑暗心態

一名酒店妹爆料，上門的男客10個有9個手機桌布都設成妻小，引發熱議。（資料照）

男人上酒店一直充滿爭議，有人認為是對家庭不忠，應該拒絕，但也有人認為是應酬必要。就有一名酒店妹爆料，10個恩客中有9個，手機預設的桌布都是妻子、小孩，引起熱議。

這名自稱任職於酒店的女網友在Threads上發文稱，酒店客人的手機，10個有9個鎖定畫面不是老婆，就是小孩。短短一句話引起83萬次觀看，超過500則留言。不少網友附和：「朋友在做男男按摩，他看客人手機也幾乎都是妻小」、「小學就教了，天那麼黑，風那麼大，爸爸捕魚去，為什麼還不回家」、「不意外，社群上越高調越愛曬照片的，很高比例都會外遇」、「如果不放，他根本就不記得自己有老婆小孩」、「我在汽車旅館上班，真的跟你說的一樣」、「已婚去玩可以理解，但已婚還要裝好男人的真的噁」。

此外許多人也指出，男客這種心態都是先打預防針的：「出來玩的必須亮出自己有家室，都已經表明玩玩的，這樣就可以說是對方死纏爛打」、「都是表演型自戀人格，超噁」、「讓酒店女知道他有妻小，自然能引來只想玩，而不需要負責的人」。但上述言論同樣也引起不小反彈：「酒女10個有9個都是做出優越感，自以為看透社會事的人」、「有時候就是去談生意的，幹嘛這樣危言聳聽」、「陪酒就做好自己的工作，其他關你屁事」、「酒店小姐10個也有9個都有老公或男友啊」。

對此原PO統一做出反駁，表示自己只是描述一個事實，沒有任何評價，卻有許多人做出人身攻擊，短短兩行字被認為有優越感，事實上是自己根本不在乎男客人有幾個老婆小孩，桌布用什麼，強調覺得酒店公關會想主動貼上來的，純粹都是男客想太多。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

