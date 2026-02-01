酒店妻與男客曖昧遭丈夫怒告！法官說話了：叫「寶貝」是工作需求，免賠

社會中心／洪正達報導

法官認為，八大行業的從業人員難免與客人間會有曖昧行為，但也不是所有人都會與客人發生關係，因此認為人夫求償無理由，判決敗訴。（圖／翻攝畫面）

花蓮一名人夫正在與妻子進行離婚官司，但他卻認為妻子與小王共遊金門還互稱「寶貝」、「老婆」，妻子還去酒店上班，主張配偶權已被侵害，於是向妻子及小王聯袂求償60萬元，案經法官審理後，妻子不否認在酒店上班，工作期間難免與客人曖昧，由於沒有證據證明人妻與客人間發生性行為，因此判決人夫敗訴。

判決指出，人妻不否認在酒店上班，但會去上班的原因是丈夫好賭，她要獨力負擔家計卻遭到丈夫言語暴力，所以才會逃到台中後再到酒店上班維持生計，被控告的「小王」就是在酒店認識的客人，自己是為了尋求更多的工作機會才會跟對方前往金門，但雙方都沒有逾越分際。

法官檢視人夫提供的對話紀錄後，認為無法證明與綽號「阿雄」的男子有親密行為，此外，人妻也不否認自己婚姻存續期間到酒店上班，不過若依照一般通念，八大行業泛指與情色有關的營業場所，因此在該行業任職的小姐因工作需求，難免與客人間保持曖昧與聯繫，或是有較親密的舉止。

但法官也強調，不是所有八大行業的從業人員都會與客人發生親密行為，更不能以人妻在該行業任職，就認定人妻與男子間有性關係，因此認為人夫求償無理由，判決人妻與「阿雄」免賠。

