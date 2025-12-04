酒店小三激戰人夫200次 還向正宮「炫耀」下場慘了

酒店小姐偷吃人妻丈夫，竟因吃醋主動傳訊正宮，炫耀自己與丈夫的親密關係。（示意圖／翻攝自Pexels）





一名人妻小花（化名）向法院提告，控訴丈夫阿明（化名）與酒店小姐小美（化名）長期外遇，交往將近兩年，不僅多次同住過夜，雙方甚至發生數百次性行為。更令小花難以接受的是，小美因不滿阿明仍常返家陪伴妻子與孩子，心生嫉妒，竟主動傳訊給她，不僅坦承與阿明交往，還刻意「炫耀」兩人的親密互動，讓她備受羞辱。

根據判決書，小花和阿明婚後育有1名子女。沒想到，原本的家庭生活因阿明的外遇而破裂。自2022年底起，阿明便與小美展開婚外情，長達近兩年，期間頻繁同居、發生數百次性行為。而小美明知阿明已有家庭，仍持續與其發展不正當交往，並因佔有慾作祟，於2024年7、8月間主動聯繫小花，不僅坦承外遇，還刻意炫耀兩人的親密關係。

廣告 廣告

小花得知真相後深受打擊，於2024年8月27日與阿明離婚，並向小美求償60萬元。不過，小美在桃園地方法院審理期間未出庭，也未提出任何書面陳述。

阿明則在庭上坦承，他與小美是在酒店認識，從交往初期便知道他已婚且有小孩。兩人交往1至2年，期間發生性關係約100至200次。他還透露，每週會在小美住處過夜4至5天，並以「去媽媽家」等理由欺騙小花。直到小美主動聯繫，小花才得知外遇。

對此，法官認為，小美與阿明的行為已明顯逾越一般男女正常社交之舉止分際，嚴重破壞夫妻間的婚姻關係，使小花遭受重大精神痛苦，屬情節重大。最終，法院審酌小花為大學畢業，從事營造業會計工作，月收入約5萬元，小美則為大學肄業，從事酒店行業，判決小美須賠償小花精神慰撫金40萬元。全案仍可上訴。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新竹人妻抓包尪偷吃 見浴室用品不忍怒提告

只是懷疑外遇！狠夫砍死妻後「與屍體自拍」還囂張PO網

健身房練出外遇？人妻去3個月突懷孕 夫崩潰離婚

