酒店小姐喊「跟老公100下」榨乾存款 正宮淚訴：尪被當提款機

苗栗一名人妻A女發現擔任鋼構公司負責人的丈夫B男，經常出入一名酒店小姐C女的住家，本來想要為了維護家庭圓滿息事寧人，但是後來因為家中貨款短少嚴重影響家中的開銷，於是開始從丈夫的手機中蒐證，除了大量露骨的對話內容之外，還發現多筆匯款記錄，簡直把自己的丈夫當提款機，於是憤而向C女提告求償100萬。

根據判決書記載，A女從B男的微信對話中發現，在2025年4月間，有多次前往酒店小姐C女住處發生性行為的記錄，另外還發現到2024年11月、2025年2月、2025年5月，分別匯款15萬、31萬、10萬給C女，另外還有每個月固定匯給C女的5萬元生活費。

A女所舉證的對話記錄，C女向B男表示，「我只要老公、想老公、快點過來最最愛的老公」、「那明天就可以X老公了」」、「那麼愛我老公、X老公一百下、現在要過來給我X」、「老公早安，昨晚被老公X了好好睡哦」。

C女則辯稱，她是在一般飲食店工作而與B男相識，並非酒店小姐，由於B男是她負責照顧的顧客，所以相關匯款記錄都是在飲食店消費的酒水費用等，收到費用之後就會交給店裡，把B男當提款機根本無稽之談，微信的對話記錄也純屬打情罵俏，不足以證明2人「多次發生性行為」。

法院認定，侵害配偶權之行為，並不以通姦行為為限，C女與B男之間的交往，顯逾越一般男女社交行為之正常往來，已超過社會所能容忍的範圍，已達破壞A女與B男婚姻生活幸福的程度，另考量到A女所承受的精神痛苦，以及兩造身分地位，判決C女應賠償A女40萬元，全案可上訴。

