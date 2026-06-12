酒店小姐爆「收入逼近千萬」全場看傻！內行揭密：不靠接S

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外界對八大行業普遍抱有神秘想像，常與奢華形象畫上等號，也引發不少民眾好奇真實收入。近日有酒店業者分享5月活動戰況，驚爆拿下第1名的小姐，單月收入「直逼千萬」，雖然震撼一票人，但也有人質疑數字的真實性。對此，有內行網友點頭表示，該收入確實存在，而且都沒依靠性交易，連熱愛夜生活的網紅雪碧（方祺媛）驚訝表示，「我要過去上班！」

有Threads網友分享截圖，驚喊「酒店小姐月入千萬（還不包含檯面以外），震驚我三觀了…」畫面中，某酒店業者分享活動月戰況，拿下「最佳女主角」的第1名衝破3萬節，業者還稱「收入直逼千萬」，令原PO驚訝不已。事後，他傳訊詢問做幹部的朋友，沒想到對方竟點頭表示，「是的」、「光我知道的第一名，有客人買她100個大」。

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酒店小姐爆「收入逼近千萬」不靠接S！內行揭「背後規則」雪碧驚：我要去

有酒店業者分享，拿下第1名的小姐單月收入逼近千萬。圖僅示意，與本新聞無關。（圖／翻攝畫面）

貼文一出，引發熱烈討論，也釣出雪碧當場試算，「算過了，全框算基本2萬4或1萬八。基本上18000*2小姐，實拿9000；9000*100框=90萬，90萬送加上她進去再上班，每天框9000*30框」。對此，她認為「一個月紅牌100多萬快200萬我相信！1000萬不可能」，還不忘打趣表示「另外，你跟我說店叫什麼名字，我要過去上班」。

酒店小姐爆「收入逼近千萬」不靠接S！內行揭「背後規則」雪碧驚：我要去

雪碧現蹤留言區。（圖／翻攝Threads）

不僅如此，許多知情網友揭開內幕，「這是真的，前三名都沒接S，這在財富系統屬於把時間賣很多次的商模。誰這麼盤出錢？不盤，這些乾爹身價十幾億，完全不差錢」、「以前的價位大約一節220就是220×30197=6643340，這些是經紀公司給小姐的薪水，外加店家第一名獎金，如果是有任務的話（就是你想的那個），這部份是小姐自己收，價格多少小姐實領多少，真正強的小姐，永遠都沒有什麼人知道她長怎樣因為她不用進公司」、「很多人不知道，酒店競賽月小姐後面是乾爹們在比拼！！男人面子比什麼都重要，人不出面至少也要買個30節起跳」。

原文出處：酒店小姐爆「收入逼近千萬」不靠接S！內行揭「背後規則」雪碧驚：我要去

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