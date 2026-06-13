酒店小姐「不用接S」月收千萬？ 網紅揭超狂金主真相
台北知名酒店日前舉辦業績競賽，一名酒店小姐單月累積超過3萬節業績，收入直逼千萬，引發外界熱議。相關數據在社群平台曝光後，不僅掀起網友討論，也吸引多位公眾人物與業界人士加入話題，對於「月入千萬」的說法看法不一。
事件起因於Threads上一則貼文流傳的活動排行榜，一名網友表示，奪下「最佳女主角」頭銜的小姐，5月份累計達30197節，遠遠超越第二名的10929節及第三名的7472節。
若以市場常見每節450元計算，相關消費金額可突破1300萬元，因此引發外界對其實際收入的高度關注。
貼文曝光後，大批網友驚呼數字驚人，認為八大行業收入遠超一般人的想像。有人感嘆「行行出狀元」，也有人質疑酒店小姐若真有如此收入，將顛覆許多人對職場薪資的既有認知，「震驚我三觀，真的是行行出狀元」、「我認識的幹部說有客人直接買100個大全」、「最好笑的行為，說上酒店是拯救失學少女，說小姐經濟有困難」。
雪碧認為業績不合理
不過對於「月入千萬」的說法，曾有相關工作經驗的藝人雪碧提出不同看法。她表示，若依照業界常見拆帳方式計算，即使天天滿檯且業績維持高檔，一個月實際收入大約落在百萬元至近兩百萬元區間，要達到千萬元等級並不合理，甚至開玩笑表示若真有這樣的工作機會，自己也願意前往應徵。
前三的小姐並未涉及性交易
然而房產網紅Ziv學長則持相反意見，他指出，相關數字並非空穴來風，且排名前三的小姐並未涉及性交易，而是透過活動期間特殊消費模式累積大量業績。
他透露，部分高資產客戶為支持特定對象，會在競賽期間大量購買時段，即便本人未實際到場消費，也會將業績計入支持對象名下，「第一，這是真的，第二，前三名都沒接S，第三，這在財富系統屬於把時間賣很多次的商模，第四，誰這麼盤出錢？不盤，這些乾爹身價十幾億，完全不差錢，第五，為什麼我知道？建商朋友說的」。
據了解，業界俗稱的「買空回」或「疊框」操作，在特定活動月並不少見。部分身價雄厚的企業主或投資客，為了捧場心儀對象，可能一次購買大量時段，甚至出現單筆消費數十個、上百個大全的情況，使業績數字快速攀升。
有熟悉酒店生態的網友分析指出，若以每節實際抽成約250至270元估算，第一名小姐當月實領收入仍有機會落在750萬至800萬元之間，但這樣的案例屬於極少數特殊情況，並非一般從業人員的常態收入。
隨著事件持續發酵，不少人將此現象比擬為直播平台的斗內文化，認為背後反映的並非單純勞務報酬，而是高資產客群之間的面子競爭與資金實力展現。
對於外界熱議的「月入千萬傳奇」，業界人士則認為，這類紀錄雖然真實存在，但建立在特殊活動、特定客群與龐大資本支持之上，並不能代表整體市場的普遍狀況。
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