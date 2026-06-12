酒店小姐「單月狂撈千萬！」不靠接S驚人戰績曝 網驚：誰要去台積電

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有網友貼出台北知名八大業者 5 月份的「活動月戰況表」，第一名的小姐單月業績竟然高達 30,197 節，換算下來月收入直逼新台幣 1,000 萬元。（圖／AI生成圖片）

近日社群平台 Threads 上一則貼文引發全網震驚。有網友貼出台北知名八大業者 5 月份的「活動月戰況表」，其中奪下「最佳女主角」第一名的小姐，單月業績竟然高達 30,197 節，換算下來月收入直逼新台幣 1,000 萬元。此消息曝光後引發熱烈討論，不少網友質疑時間根本不夠用，而業界人士與網紅也紛紛跳出來揭密，指出這並非靠肉體熬夜加班，而是大乾爹們利用「買空回、疊加框」在特殊活動月進行的資本面子之爭。

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有網友貼出台北知名八大業者 5 月份的「活動月戰況表」，第一名的小姐單月業績竟然高達 30,197 節，換算下來月收入直逼新台幣 1,000 萬元。（圖／翻攝自Threads）

網友發文驚呼「震驚三觀」 揭密與幹部對話截圖

這起風波源於一名網友在 Threads 發文驚呼：「酒店小姐月入千萬（還不包含檯面以外），震驚我三觀了…」並直呼「真的是行行出狀元。」原 PO 附上的第一張活動月戰況截圖顯示，第一名以驚人的「30,197 節」輾壓第二名的 10,929 節與第三名的 7,472 節；而第二張通訊軟體對話截圖則更為勁爆，當原 PO 震驚敲訊息追問「這是認真的嗎？第一名月入千萬？」時，做幹部的朋友斬釘截鐵地回應「是的」，並透露「光我知道的第一名，就有客人買他 100 個大」，證實真有超級大乾爹在背後瘋狂砸錢。

原 PO 震驚敲訊息追問「這是認真的嗎？第一名月入千萬？」時，做幹部的朋友斬釘截鐵地回應「是的」。（圖／翻攝自Threads）

雪碧精算高喊「不可能」 網紅 Ziv 學長駁：乾爹不差錢

針對這項驚人業績，藝人雪碧親自現身留言當起鍵盤柯南，她以業界常態精算，小姐天天被「全框」一個月頂多拿 100 多萬快 200 萬元，直言「1,000 萬不可能」，更幽默喊話要店名、自己也想去上班。然而，房產網紅「Ziv學長」則留言反駁「這是真的」，並透露前三名甚至都沒接 S（性交易），這在財富系統中屬於「把時間賣很多次的商模」；至於誰出這麼多錢？他也引述建商朋友的說法直言：「不盤，這些乾爹身價十幾億，完全不差錢。」

網驚：誰要去台積電！當年勇大老自爆砸2億點破「刷榜」真相

超乎想像的暴利也掀起留言區一陣科技業與八大行業的對比，不少網友直言「月入千萬、年薪上億，誰要去台積電？都給我去變性當酒店小姐就好！」甚至引出年長網友自爆，當年股市破萬點的輝煌年代，自己也曾在一個人身上花了快 2 億元「尋開心」。不過熟知內情的網友指出，這數字並非傳統勞力工作，若以一節薪水 250 至 270 元計算，3 萬多節實拿高達 750 萬至 810 萬元，背後全靠乾爹們在活動月「買空回、不見人純砸錢」互相較勁。這場千萬傳奇，本質上更像是線上直播主收禮物的資本遊戲。

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