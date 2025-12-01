「酒店猴」拒測嗆聲！東區路口酒味濃濃 駕駛拒下車遭拔槍喝斥被壓制

台北市東區酒店外男子酒駕拒測還嗆警，員警憂遭衝撞，拔槍喝斥要對方下車。翻攝社會事新聞影音

台北市東區上個月28日上午7點多發生一起拒檢衝突！一輛車內散發濃厚酒味的轎車，被巡邏警發現駕駛與副駕女乘客都未繫安全帶，還疑似酒駕，員警上前攔查時，23歲曾姓駕駛不僅拒絕下車，更在車內嗆警：「你敢實施強制力嗎？」態度囂張，火藥味十足。

員警多次要求下車配合酒測，對方卻堅持不下車、不配合，還反嗆「叫你們隊長來」、「沒有合法臨檢站我就不用配合」，甚至持手機邊錄影邊挑釁。現場傳出濃濃酒味，加上車輛不熄火，警方擔心駕駛突然衝撞，不得不拔槍喝斥、要求所有人下車，並將車內4人全部帶往路邊控制。

事故地點位在東區商圈人車密集的路口，早上尖峰時段的「拔槍喝斥」一幕，也讓不少路過民眾看傻眼。

敦化南路派出所所長呂政隆表示，本次執法完全依照比例原則，警員的所有動作皆屬必要範圍，並無過度執法情形。

警方後續依未繫安全帶對駕駛與副駕各開罰3000元，此外駕駛拒測，將面臨18萬元重罰並依法扣車。曾男全程拒絕配合，如今只能乖乖面對高額罰單。

警方提醒，拒測比酒駕罰更重，民眾切勿以身試法



