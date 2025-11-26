酒店開心後街頭遇警盤查 詐欺男判11年遭通緝當場落網

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

台北市一名呂姓男子因犯下2起詐欺罪，遭法院判刑11年，結果他因未到案執行遭到通緝，今（26）日凌晨，他與古姓友人前往中山區林森北路、錦州街口一家酒店消費後要離去時，在路口碰到警方盤查，呂男竟推擠警員企圖逃跑，古男也協助推擠警員，以掩護呂男逃脫，不過2人最後仍不敵優勢警力，束手就擒。

中山分局警方，今日凌晨巡邏行經林森北路、錦州街口時，見到呂男與古男神色慌張，立即上前欲盤查2人身分，沒想到2人突然大動作推擠警員企圖逃離現場，但仍被警方當場攔阻制伏。

警方調查後發現，原來呂男因犯下2起詐欺罪遭判11年徒刑，但因未到案執行，遭2個地檢署發布通緝，今日凌晨在酒店作樂後，因擔心身分曝露，所以才推擠警員企圖逃離，但兩人最後仍當場遭警方制伏並帶回派出所，訊後依妨害公務罪嫌將呂男、古男移送地檢署偵辦，而呂男另被解送歸案。

