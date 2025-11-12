酒廠千金懷孕出血被醫警告「別走路」自嘲：這是什麼脆弱體質

知名酒廠千金鄭羽凡。（圖／侯世駿攝）

雲林知名酒廠千金、前網紅團體「在不瘋狂就等死」成員亞亞（鄭羽凡）近日在社群平台Threads分享孕晚期生活，引發粉絲關注。亞亞6月底公開結婚及懷孕喜訊後，曾舉辦性別派對揭曉肚中寶寶是男孩。她坦言，看到其他孕媽咪能自在跑跳，心裡相當羨慕，卻因自身孕期狀況較為敏感，被醫生多次警告「不要走路」。

亞亞透露，從孕初期就曾因輕微出血而被醫生叮囑「不要太累、不要走太多路」。孕中期時，她曾帶狗散步走得較遠，回家後又出現出血狀況，醫生建議將遛狗的工作交給丈夫，以免影響胎兒健康。到了孕晚期，即便只是吃完附近餐廳的晚餐後散步約750公尺，也出現褐色分泌物，訊息問醫生後，醫生馬上警告「你不要再走路了，動到胎氣，下午回診看一下」，讓她不禁自嘲「我這是什麼脆弱體質」。

除了活動受限外，亞亞也分享孕晚期的身體負擔。她表示，肚子越來越沉重，早在孕20週左右就開始出現恥骨疼痛，醫生建議可使用托腹帶以減輕不適。這段期間雖然辛苦，但她仍透過社群分享真實感受，貼文一出，讓不少有相似經驗的媽媽們相當有共鳴：「真的，沒有任何孕照的媽咪真的好幸運」、「我最初的孕期要天天用安胎藥呢」、「這情況是不是你想走，但身體不允許」。

對於粉絲關心的孕期狀況，亞亞也在留言區回應，透露自己孕初期因有肌瘤與瘜肉，需要安胎；孕中期工作造成子宮頸裂痕，必須進行環紮；而孕晚期則仍須定期回診追蹤身體狀況。她坦言，每次走路都可能出現狀況，因此醫生建議減少活動，並開立備用藥物，若感到不適就能服用，同時多休息。亞亞表示，每個人的體質不同，強調孕期需要依照自身狀況小心調整。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

