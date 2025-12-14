酒後中指引爆夜唱血戰！中和好樂迪外凌晨大亂鬥 22警力急鎮場

夜唱散場變全武行中和好樂迪外驚動22名快打警力。（圖 ／翻攝畫面）

新北市中和區景新街14日凌晨2時許，上演一場宛如電影情節般的街頭鬥毆事件，一群剛結束夜唱行程的民眾，原本只是站在好樂迪門口等車，卻因酒後情緒失控口角衝突，最終演變成聚眾互毆，驚動警方出動22名快打警力到場處理，場面一度相當混亂。

警方調查指出，62歲朱姓男子當時與4名友人前往好樂迪夜唱，準備離開時，恰巧遇上洪姓男子與其6名友人同樣在現場等車，雙方疑似因言語摩擦，加上酒精催化情緒，氣氛逐漸升溫，期間朱男疑似情緒激動，突然朝對方怒比中指，這個舉動瞬間點燃對方怒火。

洪男等人見狀後情緒失控，隨即上前動手，雙方爆發激烈肢體衝突。拳腳交加的聲響與叫罵聲，在寂靜的凌晨街頭格外刺耳，甚至驚醒附近正在熟睡的居民，混亂之中有人跌倒受傷，場面一度難以控制。

警方接獲報案後，立即派遣22名快打警力趕赴現場，但洪男等人已先行逃離，只剩下朱男及友人在場，經檢視後，朱男、潘姓男子與王姓女子皆有擦挫傷，所幸無生命危險，事後3人均表明將依法提告。警方後續通知涉案的洪男等7人到案說明，全案將依《刑法》聚眾鬥毆及傷害罪嫌，函請新北地檢署偵辦。

警方也再次呼籲，飲酒後應保持理性，避免因一時情緒失控而引發衝突，不僅傷人傷己，更可能面臨刑責，得不償失。

